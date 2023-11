Afrique: un secteur va rapporter plus de 150 milliards dans la prochaine décennie

Share on Telegram

Le secteur touristique en Afrique s’apprête à devenir un pilier économique majeur pour le continent. Selon un rapport du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), cette industrie pourrait générer une contribution colossale de 168 milliards de dollars au PIB africain au cours de la prochaine décennie. En outre, elle a le potentiel de créer plus de 18 millions d’emplois, représentant une opportunité significative de développement économique pour de nombreux pays africains.

La prévision de croissance de ce secteur est tout à fait impressionnante. Le rapport indique que, au cours des dix prochaines années, le tourisme devrait progresser à un rythme annuel de 5,1 %, soit deux fois plus rapidement que l’ensemble de l’économie du continent africain. Cette augmentation substantielle est le résultat d’une demande croissante des voyageurs nationaux et internationaux pour les destinations africaines, stimulée par la diversité culturelle, la beauté naturelle et l’hospitalité légendaire du continent.

Les retombées économiques du tourisme africain sont déjà palpables. En 2019, l’Afrique a accueilli 84 millions de visiteurs, générant des revenus de 186 milliards de dollars, ce qui représentait 7 % du PIB continental. De plus, le secteur devenait un employeur majeur, soutenant 25 millions de travailleurs, une augmentation significative par rapport aux 12,3 millions d’emplois enregistrés en 2000, année où la pandémie de Covid-19 a débuté.

Cependant, le potentiel de croissance du tourisme en Afrique est encore plus grand. Le rapport du WTTC souligne que des mesures spécifiques pourraient accélérer cette croissance. Améliorer les infrastructures du transport aérien, simplifier les procédures d’obtention de visas et renforcer les efforts de marketing sont des moyens essentiels pour favoriser le développement de l’industrie touristique en Afrique. De nombreux pays africains ont déjà pris des mesures positives pour stimuler le secteur, notamment en supprimant les visas pour les voyageurs africains, ce qui favorise la mobilité intracontinentale.

La facilitation des déplacements à travers le continent est un élément clé de cette croissance. Actuellement, 48 des 52 pays africains permettent aux étrangers de se rendre sans visa dans au moins un autre pays du continent, ce qui contribue à renforcer l’intégration régionale et la connectivité. De plus, cinq États, à savoir le Bénin, la Gambie, le Kenya, le Rwanda et les Seychelles, ont déjà supprimé les visas pour tous les ressortissants africains, créant ainsi un environnement propice à une augmentation significative du tourisme.