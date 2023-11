Afrique: voici la meilleure équipe nationale de football, Sadio Mané honoré

Le football occupe une place de premier plan en Afrique, bien plus qu’un simple sport, c’est une véritable passion qui transcende les frontières, les langues et les cultures du continent. L’importance du football en Afrique réside dans sa capacité à unir les peuples, à créer un sentiment d’identité et de fierté nationale, et à offrir des opportunités économiques et sociales. Les matches de football sont des événements majeurs, rassemblant des foules enthousiastes dans des stades remplis de drapeaux nationaux et de chants patriotiques.

Le succès de nombreux joueurs africains sur la scène internationale a inspiré des générations de jeunes à poursuivre leurs rêves, tout en contribuant au développement du football en Afrique. Le tout dernier événement qui a permis de déceler la meilleure équipe nationale du continent n’est pas passé inaperçu.

La meilleure équipe nationale du continent connue

L’Union des Confédérations sportives africaines (UCSA) a récemment décerné le titre de « Meilleure sélection africaine de football » de l’année 2023 à l’équipe nationale du Maroc. Cette distinction, annoncée lors du Gala annuel de l’UCSA au Caire, vient saluer l’exploit historique des Lions de l’Atlas qui ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, un jalon notable pour une équipe africaine dans cette compétition internationale.

Le 1er vice-président de la Fédération royale marocaine de football, Hamza El Hajoui, a reçu le prix, soulignant l’importance de cette reconnaissance pour le football marocain et africain. Le Gala de l’UCSA a également été l’occasion de récompenser d’autres acteurs et entités du sport africain. Le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhy, a été honoré pour son service au sport africain. En outre, George Weah, célèbre footballeur libérien devenu président, a été salué en tant que Star des stars internationales du football africain.

Le prix de la Meilleure figure sportive féminine en Afrique a été attribué à Fatma Diouf Samoura, ancienne Secrétaire générale de la FIFA et originaire du Sénégal. Sam Ram Sami, d’Afrique du Sud et président de la Confédération africaine de natation, a été distingué en tant que Meilleur gestionnaire administratif sportif africain.

Sadio Mané honoré

Parmi les clubs, Al-Ahly d’Égypte a été désigné Meilleur club africain, tandis que la Confédération Africaine de Football (CAF) a été reconnue comme la Meilleure Confédération africaine. Sadio Mane du Sénégal et Ons Jaber de la Tunisie ont été respectivement nommés Meilleur sportif africain et Meilleure sportive africaine.

En parallèle des célébrations, l’UCSA a mené la deuxième édition de sa Conférence internationale sur la lutte contre la corruption dans le sport. Cette conférence a abordé des thèmes cruciaux tels que l’influence des médias et de l’intelligence artificielle dans le sport, la prévention de la corruption, et la gouvernance des instances sportives. Elle a également mis en lumière plusieurs initiatives réussies de lutte contre la corruption dans le sport en Afrique.