Afrobeats: Burna Boy est le numéro 1 en 2023 selon Billboard

En 2023, le monde de l’Afrobeats a été marqué par l’ascension de Burna Boy, qui a pris la tête du classement annuel des artistes Afrobeats aux États-Unis de Billboard. Cette consécration vient après une deuxième place en 2022, témoignant de l’évolution constante de l’artiste. Avec 26 entrées remarquables dans le classement hebdomadaire des chansons Afrobeats aux États-Unis au cours de l’année, Burna Boy a su s’imposer comme un leader incontesté dans le genre.

Le single « Last Last » de Burna Boy a joué un rôle crucial dans son succès, dominant le classement des chansons Afrobeats aux États-Unis pendant huit semaines et restant dans le top 10 tout au long de l’année. Outre ce tube, six autres chansons ont atteint le top 10 en 2023, dont « Alone » issue de la bande-sonore de « Black Panther: Wakanda Forever » et plusieurs titres de son album « I Told Them…« . Ces succès ont consolidé sa place non seulement sur la scène Afrobeats mais aussi sur le marché américain, notamment avec des réceptions impressionnantes sur les ondes radio.

Publicité

En parallèle, d’autres artistes ont également brillé en 2023. Rema s’est distingué avec « Calm Down », en collaboration avec Selena Gomez, devenant un hit record-breaking et se classant en deuxième position dans le classement des artistes du domaine aux États-Unis. Tems, la championne de l’année précédente, a maintenu sa présence en troisième position grâce à son répertoire, notamment avec le morceau « Free Mind ».

Libianca et Wizkid ont complété les cinq premières places, témoignant de la diversité et de la richesse du paysage musical Afrobeats. Parallèlement, la chanson « People » de Libianca a connu un succès considérable, occupant la deuxième place pendant 34 semaines. Ces succès reflètent la croissance et l’influence grandissante de l’Afrobeats sur la scène musicale mondiale.