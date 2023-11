Arabie-Saoudite : Le Bénin obtient un financement de plus de 36 milliards FCFA

Depuis quelques jours se tient la conférence économique Saoudo-Arabo-Africaine. Le président béninois Patrice Talon et son ministre chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni, figuraient parmi les personnalités présentes lors de cette rencontre. L’occasion était pour les autorités béninoises de nouer des partenariats et d’obtenir des financements pour divers projets. En marge de la rencontre, qui s’est tenue le jeudi 9 novembre 2023, le ministre Wadagni a signé deux (02) Accords de prêt avec le Fonds OPEP pour le Développement International (OFID) et le Fonds Saoudien pour le Développement (FSD).

Financer la construction de Lycées Techniques

Ces accords représentent un montant total de soixante-cinq millions cinq cent mille Dollars US, soit plus de trente-six (36) milliards de Francs CFA. Le premier accord, évalué à 25,5 millions de Dollars US (plus de 14 milliards de Francs FCFA), a été conclu avec le Fonds OPEP et a pour but de financer la construction de Lycées Techniques et Professionnels modernes à Djougou et à Ouidah. Le second accord, quant à lui, a été signé avec le Fonds Saoudien pour le Développement.

Il porte sur un montant de 40 millions de Dollars US, soit plus de 22 milliards de Francs FCFA. Cet accord concerne la construction d’une École Normale Supérieure destinée à la formation des instituteurs à Parakou et d’un Lycée Scientifique à Porto-Novo. La mise en œuvre de ces projets s’inscrit dans le cadre de la vision du Gouvernement qui a pour but de réorienter la formation générale vers l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels, avec pour objectif d’orienter 70% des apprenants vers ce sous-secteur.

Notons que le ministre Wadagni avait annoncé la signature d’un accord avec le Luxembourg. L’annonce avait été faite lors de la visite du ministre et de l’ex-chef de la diplomatie béninoise Aurélien Agbénonci. Dans une publication faite sur sa page Facebook le lundi 19 décembre 2022, le ministre d’État Romuald Wadagni avait annoncé qu’un accord a été signé avec Franz Fayot, ministre de l’Économie, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire du Luxembourg. L’accord que le Luxembourg a formalisé avec le Bénin ciblait trois (03) secteurs clés du Programme d’Action du Gouvernement (PAG). Il s’agit de la digitalisation, de l’insertion professionnelle, de la finance inclusive innovante et de la formation.