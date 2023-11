Armement: deux pays européens s’allient pour un missile redoutable

La nouvelle ère de la course à l’armement, marquée par des avancées technologiques fulgurantes, pose un défi sans précédent sur la scène mondiale. D’un côté, les progrès réalisés par la Russie dans le développement de missiles hypersoniques ont suscité une vive préoccupation internationale, ces armes étant capables de déjouer les systèmes de défense anti-missiles actuels grâce à leur vitesse et leur manœuvrabilité exceptionnelles. Parallèlement, l’utilisation croissante de drones sophistiqués par des pays comme l’Iran, la Turquie et la Chine redéfinit les stratégies militaires, offrant des capacités de surveillance et d’attaque à distance sans précédent.

Ces développements indiquent clairement une tendance vers des armements plus avancés et autonomes, redéfinissant les règles du jeu en matière de sécurité globale. Dans ce contexte international tendu, la Norvège, avec l’expertise reconnue de son groupe Kongsberg dans le domaine des missiles, s’est lancée dans un projet ambitieux.

Le missile anti-navire NSM (Naval Strike Missile) a déjà prouvé son efficacité et sa fiabilité, gagnant la confiance de nations telles que l’Espagne, l’Australie, et le Royaume-Uni. Cette réussite place la Norvège en position de leader dans le secteur de la défense navale.

Une alliance Norvège – Allemagne

Le ministre norvégien de la Défense, Bjørn Arild Gram, a récemment annoncé le développement du « Super Sonic Strike Missile (3SM) Tyrfing », un projet visant à développer un missile antinavire de nouvelle génération. Ce missile à longue portée, prévu pour 2035, est conçu pour renforcer les capacités défensives de la Norvège, tout en développant des savoir-faire technologiques stratégiques.

Pour réaliser ce projet, la Norvège s’est alliée avec l’Allemagne, son partenaire principal en Europe en matière d’équipements de défense et un allié clé au sein de l’OTAN. Cette coopération témoigne d’une volonté commune de répondre efficacement aux nouvelles menaces sécuritaires. Kongsberg, en collaboration avec des partenaires allemands, prendra les rênes de ce projet d’envergure.

Par ailleurs, le projet 3SM Tyrfing n’est pas le seul effort de développement de missiles antinavires en Europe. La France, le Royaume-Uni et l’Italie travaillent ensemble sur le FMAN/FMC (Futur Missile Antinavire / Futur Missile de Croisière), un autre exemple de la coopération régionale en matière de défense, prévu pour être opérationnel dès 2030.

L’alliance entre la Norvège et l’Allemagne pour le développement du 3SM Tyrfing est une réponse directe aux nouveaux défis sécuritaires mondiaux. Ce partenariat stratégique et technologique illustre l’engagement des pays européens envers la sécurité régionale et leur détermination à maintenir une position de leader dans le domaine de la technologie militaire avancée.