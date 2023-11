Armement : la Chine a un atout qui inquiète l’Occident

Au cours des deux dernières décennies, l’armée chinoise a connu des progrès considérables, transformant ses capacités militaires de manière spectaculaire. Cette montée en puissance, marquée par des avancées technologiques importantes et une augmentation substantielle de ses dépenses de défense, a permis à la Chine de se hisser parmi les forces militaires les plus puissantes du monde. Plus récemment, le développement de ses sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de Type 096 témoigne de cette évolution, représentant un saut qualitatif en termes de technologie navale et de capacités de dissuasion.

L’accent mis sur la furtivité des Type 096 est une préoccupation majeure pour les pays occidentaux. C’est ce que confirme le site geo.fr qui cite un rapport américain. Ces sous-marins, plus difficiles à détecter grâce à l’intégration de technologies avancées, posent un défi direct aux systèmes de surveillance et de défense des nations adverses. Les implications de cette amélioration sont profondes, rappelant les tactiques de la Guerre Froide dans la mer.

Une capacité offensive non négligeable

En plus de leur discrétion, les Type 096 se distinguent par leur capacité offensive, capable de lancer des missiles balistiques intercontinentaux Ju Lang 3 avec une portée impressionnante. Cette capacité accrue, couplée à l’expansion rapide de l’arsenal nucléaire chinois, modifie l’équilibre des forces militaires mondiales, obligeant les pays occidentaux à reconsidérer leurs stratégies de dissuasion.

Face à ces développements, la réponse des États-Unis et de leurs alliés, notamment via l’alliance AUKUS, devient d’autant plus cruciale. Cependant, les limitations actuelles de ces puissances et les retards dans la mise en œuvre de programmes de contre-mesures mettent en évidence la nécessité d’une adaptation rapide et efficace de leurs stratégies de défense et de surveillance.

Le développement des sous-marins de Type 096 par la Chine marque un tournant dans la dynamique des forces militaires mondiales. Ces progrès technologiques, couplés à une capacité offensive accrue, représentent un défi stratégique majeur pour l’Occident, soulignant l’urgence d’une réévaluation globale des stratégies de défense et de dissuasion face à cette nouvelle réalité géopolitique.