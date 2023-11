Attaques électroniques contre des avions civils, ce qu’il faut savoir

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Depuis plusieurs mois, des avions civils au Proche et Moyen-Orient subissent des pannes inquiétantes de leurs systèmes de navigation. Ces incidents, loin d’être isolés, impliquent une forme sophistiquée de brouillage électronique : le spoofing GPS. Cette technique consiste à émettre des signaux GPS falsifiés, induisant les avions en erreur sur leur position réelle, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Un exemple frappant s’est produit le 10 septembre lorsqu’un Boeing 777 en transit près de Bagdad a dû demander sa position exacte au contrôle aérien, ayant perdu ses repères de navigation.

La sécurité remise en cause

Ce phénomène alarmant soulève des questions cruciales sur la sécurité aérienne. Normalement, en cas de défaillance du GPS, les avions s’appuient sur leur centrale inertielle (INS) pour la navigation. Cependant, ces incidents ont révélé que l’INS, censée être autonome et résistante au brouillage, affichait également des positions incorrectes. Cela implique une vulnérabilité systémique, car l’INS, en se recalant périodiquement sur les données GPS, peut intégrer des informations erronées, compromettant ainsi toute la navigation de l’appareil.

Publicité

La situation est aggravée par le manque de solutions immédiates. Selon Todd Humphreys, expert en communications par satellite, corriger cette faille nécessiterait une refonte majeure de l’avionique. Ces attaques de spoofing ne se limitent pas à une seule région ou à un seul acteur. L’Iran et Israël ont été cités pour l’utilisation de telles tactiques, Israël notamment pour contrer les drones et missiles du Hamas et du Hezbollah. Ces opérations ont également affecté la navigation des avions commerciaux à proximité.

Une ampleur inédite

Ce problème prend une ampleur inédite, avec plus de 50 incidents rapportés récemment. Des chercheurs de l’université d’Austin au Texas ont identifié Téhéran comme une source potentielle de ces signaux. Parallèlement, des observations ont révélé des anomalies similaires au-dessus d’Israël, soupçonnant des mesures de défense contre des attaques de missiles. Ces découvertes soulignent un risque accru pour la sécurité des vols commerciaux.

Face à ces défis, les équipages doivent s’adapter. Sans repères fiables, ils dépendent davantage des instructions du contrôle aérien et de méthodes de navigation plus traditionnelles. Cette situation met en évidence l’importance de diversifier et de sécuriser les systèmes de navigation aérienne pour protéger les avions contre de telles menaces cybernétiques.

Publicité

Ces attaques de spoofing GPS révèlent une vulnérabilité critique dans la sécurité aérienne moderne. Elles appellent à une prise de conscience urgente et à une collaboration internationale pour renforcer les mécanismes de défense contre ces menaces électroniques, garantissant ainsi la sécurité des passagers et la fiabilité des voyages aériens.