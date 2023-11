Bataille épique entre 2 célèbres milliardaires africains

Share on Telegram

L’industrie nigériane assiste actuellement à une confrontation publique entre deux géants de l’industrie, à savoir Abdul Samad Rabiu de BUA Group et Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique. Cette confrontation a attiré l’attention des médias, car le BUA Group défend vigoureusement sa réputation contre les allégations d’Aliko Dangote, les qualifiant de « tentatives bon marché de chantage ». Dans une déclaration récente, la direction du BUA Group a affirmé son engagement indéfectible envers l’intégrité et a souligné une histoire marquée par la résilience face à la tromperie.

L’une des principales allégations du BUA Group est que Aliko Dangote aurait orchestré, selon leurs dires, des campagnes sponsorisées pendant des mois à leur encontre via des plateformes tierces. Cette accusation met en lumière l’intensité de la rivalité entre ces deux géants de l’industrie, qui luttent pour la suprématie dans le paysage économique du Nigeria.

Les racines de cette querelle remontent à 1991, lorsque le BUA Group, un acteur clé de l’industrie sucrière, a dû faire face à une grave pénurie de sucre au Nigeria. À cette époque, Dangote s’est tourné vers le BUA Group pour acheter du sucre, offrant ainsi un semblant de bouée de sauvetage. Cependant, ce geste s’est finalement avéré être le premier acte d’une série de manœuvres orchestrées par Dangote. Un chèque émis par Dangote a été rejeté, ce qui a entraîné un gel des avoirs du BUA par décision de justice.

Malgré ces adversités, le BUA Group a fait preuve d’une remarquable résilience. Il a raconté un épisode ultérieur où il avait loué des terres pour établir une raffinerie de sucre, mais cette location a été révoquée et attribuée à Dangote par l’ancien président Olusegun Obasanjo. Le BUA a alors eu seulement 24 heures pour évacuer les lieux, créant un sérieux revers. Heureusement, feu Sheikh Isyaku Rabiu, le père d’Abdul Samad Rabiu, est intervenu en offrant gracieusement les terres sur lesquelles repose aujourd’hui la Raffinerie de Sucre de Lagos, permettant au BUA de renaître des cendres de la tromperie et de devenir la plus grande raffinerie de sucre d’Afrique de l’Ouest.

La déclaration met également en avant la résilience du BUA Group face aux obstacles rencontrés lors de son expansion dans l’industrie du ciment et l’établissement de BUA Cement. Le BUA a rencontré des résistances lors de ses tentatives d’accoster un terminal flottant à Lagos. Malgré ces obstacles, l’intervention du défunt président Yar’Adua a permis de garantir le droit du BUA à contribuer à la croissance du pays.

De plus, la déclaration évoque les défis rencontrés lors de la construction de l’usine BUA Cement à Edo, de la raffinerie de sucre de Port Harcourt, ainsi que des courriels divulgués impliquant prétendument le personnel du Groupe Dangote. À travers toutes ces épreuves, le BUA Group reste résolu et engagé envers ses valeurs d’innovation, d’intégrité et d’inclusivité.