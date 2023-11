Bénin : Cinq conseillers communaux quittent Djogbenou pour Bio Tchané

Share on Telegram

On connait désormais la destination des conseillers communaux qui ont adressé, il y a quelques jours, leurs lettres de démission à Joseph Djogbénou, président du parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R). Norbert N’Dah, Cyrille Doko, Victor Dalko, François Koukoubou et Dèmèrè N’Dah, puisque c’est d’eux qu’il s’agit, viennent de signer leur adhésion au parti Bloc Républicain d’Abdoulaye Bio Tchané. Tous membres du conseil communal de Natitingou dans le département de l’Atacora, ils ont officialisé leur appartenance à ce parti de la mouvance présidentielle ce samedi 18 novembre 2023.

C’est à travers une déclaration qui a été faite en présence des militants, du maire de la commune Taté Ouidéyama, du coordonnateur communal du parti Victor Yédé Yoxi et bien d’autres responsables au niveau de la 4e circonscription électorale. La cheville ouvrière de l’enregistrement de ces nouveaux adhérents est l’He Abdoulaye Gounou. C’est d’ailleurs lui qui a reçu avec beaucoup d’émotions la déclaration d’adhésion de ces conseillers communaux.

Au nom du président du parti, le député Gounou a salué ce choix des désormais ex-militants de l’UP-R et les a rassurés qu’un meilleur traitement leur sera réservé au sein du cheval cabré. Avec cette adhésion, le conseil communal de Natitingou compte désormais 18 conseillers BR et 7 pour l’UP le Renouveau. Pour rappel, les 5 conseillers démissionnaires ont justifié leur acte par le fait que leur place et leurs efforts au cours des dernières élections au Bénin ne sont pas reconnus.