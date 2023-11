Bénin : Des espaces sécurisées pour filles disponibles à Glazoué et Bantè

La coopération notamment avec le gouvernement du Canada a fait des heureux à Bantè et à Glazoué. En effet, les filles de ces communes bénéficient désormais d’espaces sécurisés. Ces derniers répondent à une demande exprimée par les porte-parole des jeunes filles réunies au sein des comités consultatifs. Suite à l’inauguration de ces espaces, les adolescentes et jeunes des deux localités pourront en faire usage pour devenir des agents d’impact à divers niveaux. Ces lieux leur offriront la possibilité de discuter de sujets d’intérêt et d’organiser des rencontres et des initiatives éducatives entre pairs, adultes et autorités.

Améliorer la réalisation des droits des filles

Notons qu’au cours des cérémonies d’inauguration, étaient présentes les représentantes de Plan International Bénin et de la Coopération canadienne. L’occasion était pour elles de mettre l’accent sur le fait que le projet « Plan pour les Filles » a pour principal but d’améliorer la réalisation des droits des filles ainsi que leur bien-être. Ces espaces sécurisés seront des endroits dédiés qui leur permettront d’aborder des initiatives pour notamment contribuer au progrès de leur communauté.

Il est à souligner qu’il est question ici d’une action du projet « Plan pour les Filles » de Plan International Bénin soutenu par le gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada (AMC). Ces espaces sécurisés, conçus comme des lieux d’échange pour l’épanouissement des adolescentes et jeunes femmes, ont été construits et équipés à hauteur de 66 144 023 francs CFA pour Bantè et 56 022 730 francs CFA pour Glazoué.

Chaque espace sécurisé comprend un hall de 102 m² avec 70 places assises, une galerie d’attente, une salle d’écoute, une rampe d’accès pour les personnes handicapées et des espaces verts, une salle informatique faisant également office de bibliothèque et de salle de lecture, deux toilettes sexo-spécifiques. Outre les bâtiments érigés, d’autres espaces sécurisés ont été identifiés dans une soixantaine de villages en collaboration avec le Comité consultatif des filles (CCF) et les autorités locales, facilitant ainsi les rencontres des filles et de leurs pairs dans des communautés.