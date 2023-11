Bénin : la proposition de loi d’amnistie de l’opposition sort enfin des tiroirs

Share on Telegram

La proposition de loi d’amnistie du parti d’opposition Les Démocrates sera étudiée au cours de la session qui s’est ouverte depuis quelques jours au Parlement. C’est du moins ce qu’on peut retenir du point de presse animé mercredi par le porte-parole du président de l’Assemblée nationale. Cette programmation vient comme en réponse à un article paru dans les colonnes de notre journal le vendredi 10 novembre 2023. Seulement on se demande s’il s’agit d’une programmation de forme ou d’une réelle volonté de régler la situation politique dans le pays. Le sort de la loi d’amnistie sera décidé dans les jours à venir. L’initiative, du groupe parlementaire Les Démocrates sort ainsi des tiroirs de la commission des lois. L’accord des parlementaires sur cette proposition permettra la libération et le retour sur la scène politique des personnalités comme Reckya Madougou, Joël Aivo, Komi Koutché, Sébastien Ajavon, Valentin Djènontin Agossou, Léhady Soglo et bien d’autres.

La proposition de loi spéciale portant amnistie et / ou abandon des poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques pour des faits criminels figure parmi les deux propositions de lois qui seront étudiées. La programmation de cette proposition de loi à l’ordre du jour de la 2ème session ordinaire de l’année 2023, permet d’envisager des échanges entre des acteurs politiques d’obédiences diverses autour de cette question très importante pour pacifier la situation politique au Bénin. L’annonce de cette programmation soulève plusieurs interrogations. S’agit-il d’une procédure d’évacuation ou d’une vraie démarche de pacification du pays ? Dans une récente publication, l’ancien président Boni Yayi a rappelé que la libération des détenus politiques et le retour des exilés sont l’une des actions qui contribueront à la décrispation. Même s’ils évoquent, entre autres arguments, les conclusions du groupe d’experts de l’ONU qui exigent la libération de Reckya Madougou, les députés Démocrates en minorité au sein du Parlement ont moins de chances de faire passer leur proposition de loi d’amnistie.

