Bénin : Talon bientôt en Arabie Saoudite pour promouvoir le pays

Patrice Talon, chef de l’État béninois, se rend à Riyad pour participer au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, prévu le vendredi 10 novembre 2023. Selon la présidence de la République du Bénin, cette rencontre de haut niveau vise à renforcer la coopération politique et économique entre les deux nations, en mettant l’accent sur le développement et les investissements, entre le Royaume d’Arabie Saoudite et les pays africains.

Ils discuteront de questions sécuritaires

Le sommet a également pour but d’offrir une opportunité au Royaume de rechercher avec « ses partenaires africains des solutions aux problèmes d’ordre sécuritaire auxquels doivent faire face les deux régions ». Notons que Patrice Talon a été invité par Sa Majesté Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, Gardien des deux Saintes Mosquées et Roi d’Arabie Saoudite, ainsi que par le Prince Héritier et Premier ministre Mohamed Bin Salman.

L’occasion sera également de signer plusieurs accords de coopération avec l’Arabie Saoudite. Ceux-ci incluent le financement du projet de construction d’un Lycée scientifique à Porto-Novo et la construction d’une École normale supérieure destinée à la formation des instituteurs à Parakou. Au programme du chef de l’État béninois, des entretiens sont prévus avec des personnalités gouvernementales et du monde des affaires dans le but de faire la promotion de « la destination Bénin ».

Pour rappel, ce déplacement officiel interviendra après celui effectué par le chef de l’État en Chine. Au cours du séjour durant lequel le président a rencontré son homologue chinois Xi Jinping, 13 accords avaient été signés dans plusieurs secteurs, notamment celui du commerce.