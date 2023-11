Bénin : Un zem risque 5 ans de prison pour séquestration de mineure

Share on Telegram

Un conducteur de taxi-moto risque de passer quelques mois en prison pour avoir gardé une mineure sans obtenir au préalable l’autorisation de ses parents. En effet, selon la presse, le mis en cause a dit devant le juge avoir pris la fille devant la maison d’un ami, située à Godomey. Cependant, il a ramené celle-ci, âgée de 16 ans, dans sa maison à Zapkota. Toujours selon ses dires, il aurait laissé la fille chez ses parents, à lui, avant de continuer son travail à Cotonou. Mais, c’est depuis cette maison que la fille est parvenue à contacter l’une de ses tantes.

3 ans de prison ferme et 500 000 francs cfa d’amende

Celle-ci visiblement apeurée a pris la décision de dénoncer le conducteur de taxi-moto à la police. L’homme est poursuivi pour séquestration de mineure et incitation à la débauche. Suite à la plainte déposée par la tante, selon le média Bip radio, le ministère public a requis cinq années de prison contre le mis en cause, dont 3 fermes et 500 000 francs cfa d’amende. Notons que les autorités béninoises prennent au sérieux le bien-être des mineurs. L’année dernière, les éléments de la police républicaine avaient arrêté un Camerounais pour incitation de mineure à la débauche.

L’interpellation avait eu lieu dans le quartier de Tankpè, dans la commune d’Abomey-Calavi. Selon Frissons radio, une adolescente de 15 ans avait été retrouvée dans la chambre du ressortissant camerounais, vingt-quatre (24) heures après avoir disparu de sa maison. Suite à l’alerte donnée par les parents de la jeune fille au commissariat et les recherches effectuées par les agents de la police, le mis en cause avait été interpellé et avait été placé en garde à vue.

Quant à l’adolescente de 15 ans, elle avait refusé de suivre les Forces de l’ordre qui voulaient la ramener à ses parents. Face donc à l’instance des policiers, l’adolescente avait tenté de se suicider en buvant de l’eau de javel. Après avoir réussi à la convaincre, les éléments de la police républicaine l’ont conduite de toute urgence à l’hôpital pour qu’elle reçoive des soins. Interrogé, le Camerounais avait reconnu avoir eu des rapports s***xuels avec elle. Il avait été placé en garde à vue.