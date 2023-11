Bitcoin: un célèbre millionnaire admet son erreur

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Jim Cramer, célèbre commentateur des marchés financiers, a finalement admis avoir commis une erreur flagrante dans son analyse du Bitcoin. Après avoir incité les investisseurs à vendre cette cryptomonnaie alors qu’elle était évaluée à 17 150 dollars le 5 décembre 2022, il a maintenant reconnu que sa prédiction était prématurée. Lors d’une séquence de son émission « Mad Money » sur CNBC le 22 novembre, Cramer a répondu à un interlocuteur souhaitant investir dans CleanSpark en conseillant d’augmenter l’exposition au Bitcoin pour ceux qui croyaient en cette monnaie. Il a déclaré : « Ecoutez, si vous aimez le bitcoin, achetez du bitcoin. Cela a toujours été mon point de vue. Et pendant un certain temps, je l’ai aimé, et j’ai décidé que nous avions gagné de l’argent, mais c’était prématuré.«

Malgré ses erreurs passées concernant le Bitcoin, Jim Cramer a admis avoir réalisé des bénéfices importants grâce à ses investissements dans cette cryptomonnaie. Cependant, son revirement de situation démontre un certain changement de perspective sur cette technologie financière. Il a affirmé lors de son émission qu’il n’avait pas été parfait dans ses prévisions sur le Bitcoin, mais qu’il avait tout de même engrangé des gains significatifs.

Publicité

Depuis son appel à vendre toutes les positions en cryptomonnaies à tout prix en décembre 2022, le Bitcoin a connu une hausse spectaculaire de 118 %, se négociant actuellement à 37 390 dollars. Cette augmentation du prix a illustré la complexité et la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout en mettant en évidence les erreurs de jugement de certains analystes financiers, même parmi les plus expérimentés.

Les prédictions fluctuantes de Cramer et sa relation tumultueuse avec les cryptomonnaies ont fait de lui un sujet de moquerie et de discussion au sein des communautés d’investisseurs. Son incapacité à faire des prévisions précises aux moments clés a donné lieu à des mèmes et à des commentaires ironiques de la part des investisseurs. En août 2022, un trader a même affirmé avoir doublé la taille de son portefeuille en faisant exactement le contraire de ce que Cramer recommandait dans ses analyses.

L’ampleur de cette controverse a été telle qu’un fonds d’investissement a entrepris de déposer une demande de création d’un ETF inverse Cramer en octobre 2022. Ce produit financier inédit visait à obtenir des résultats opposés à ceux recommandés par Jim Cramer, reflétant ainsi les résultats inverses de ses conseils d’investissement, démontrant ainsi le niveau de scepticisme suscité par ses prédictions.