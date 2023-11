Burkina: 400 terroristes éliminés par l’armée

L’armée burkinabè a réussi à neutraliser plus de 400 terroristes lors d’une contre-offensive décisive. Ce dimanche 26 novembre, la ville de Djibo, située dans le nord du Burkina Faso, a été le théâtre d’un affrontement d’une intensité rare. Selon les autorités burkinabè, une colonne de près de 3000 terroristes, déterminés à prendre le contrôle de cette localité stratégique, a lancé une attaque massive et coordonnée.

La réponse des Forces armées burkinabè ne s’est pas fait attendre. Les militaires ont engagé un combat sans merci contre les assaillants. Les affrontements ont atteint leur paroxysme près du camp militaire local, transformant la zone en un véritable champ de bataille. L’utilisation combinée des troupes au sol et des appuis aériens a joué un rôle crucial dans la tournure des événements, infligeant une défaite sévère aux assaillants.

Le bilan provisoire de cette contre-offensive est éloquent : plus de 400 terroristes ont été tués ou calcinés. Cette estimation, basée principalement sur les corps retrouvés aux alentours du camp militaire et dans la ville même, est encore sujette à évolution. Les autorités procèdent actuellement au recensement des terroristes éliminés durant leur fuite à travers les paysages sauvages environnants. Mais selon certaines sources, les dégâts matériels et humains sont énormes des deux côtés. Une version non confirmée par les autorités.

La situation à Djibo reste néanmoins tendue, avec un état d’alerte maintenu au plus haut niveau. Les autorités militaires et civiles restent vigilantes, prêtes à répondre à toute nouvelle menace. Cette victoire, bien que significative, est un chapitre de plus dans la lutte continue contre le terrorisme dans la région.