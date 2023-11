CAF Awards 2023 : qui pour succéder à Sadio Mané ?

Le 11 décembre prochain, le nom du successeur de Sadio Mané sera connu lors de la cérémonie des CAF Awards à Marrakech au Maroc. Double ballon d’or africain, le joueur d’Al Nassr est de nouveau candidat à sa propre succession. Cette année, la concurrence sera rude pour le natif de Bambali. Après une saison mitigée au Bayern Munich, le champion d’Afrique 2021 a rejoint l’Arabie Saoudite et Cristiano Ronaldo dans le but de relever un nouveau challenge.

Ses débuts avec Al Nassr ont été plus que satisfaisants. D’autres joueurs africains se sont réalisés de très belles performances durant la saison écoulée. On pense notamment à Mohamed Salah (Liverpool), Victor Osimhen (Naples), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen). Osimhen, qui a été le fer de lance du Napoli durant l’exercice passé est le favori des bookmakers.

Publicité

Découvrez ci-dessous la liste complète des joueurs éligibles au titre de meilleur joueur africain de l’année :

Ramy Bensebaini (Algérie, Borussia Dortmund) Riyad Mahrez (Algérie, Al Ahli) Edmond Tapsoba (Burkina Faso, Bayer Leverkusen) Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun, SSC Napoli) Vincent Aboubacar (Cameroun, Besiktas) Ibrahima Sangare (Cote d’Ivoire, Nottingham Forest) Seko Fofana (Cote d’Ivoire, Al Nassr) Chancel Mbemba (RD Congo, Olympique Marseille) Fiston Mayele (RD Congo, Pyramids) Mahmoud Abdel Moneim “Kahraba” (Egypte, Al Ahly) Mohamed Abdelmonem (Egypte, Al Ahly) Mohamed ElShenawy (Egypte, Al Ahly) Mohamed Salah (Egypte, Liverpool) Mohammed Kudus (Ghana, West Ham United) Thomas Partey (Ghana, Arsenal) Serhou Guirassy (Guinée, VfB Stuttgart) Yves Bissouma (Mali, Tottenham Hotspur) Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain) Azzedine Ounahi (Maroc, Olympique Marseille) Hakim Ziyech (Maroc, Galatasaray) Sofyan Amrabat (Maroc, Manchester United) Yahya Jabrane (Maroc, Wydad Athletic Club) Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal) Youssef En-Nesyri (Maroc, Séville) Peter Shalulile (Namibie, Mamelodi Sundowns) Victor Osimhen (Nigeria, SSC Napoli) Sadio Mane (Sénégal, Al Nassr) Pape Matar Sarr (Sénégal, Tottenham Hotspur) Percy Tau (Afrique du Sud, Al Ahly) Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunisie, Ferencvaros)

Au cours du dernier mercato, plusieurs joueurs sénégalais ont rallié l’Arabie Saoudite. On pense notamment à Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy. Dans la liste des potentiels ballons d’or africain, on dénombre près de 3 joueurs du pays de la Teranga. Ce sont Sadio Mané, Edouard Mendy et Pape Matar Sarr.

Edouard Mendy, en compagnie de Pape Mamadou Sy et Landing Badji est en lice dans la catégorie du meilleur gardien de l’année. Dans la section du meilleur jeune joueur de l’année, le contingent du pays de la Teranga est fort bien représenté. Les jeunes joueurs comme Amara Diouf, Lamine Camara, Pape Demba Diop et Papa Amadou Diallo sont dans la liste des nominés. L’évènement se déroulera à quelques encablures de la Coupe d’Afrique des Nations de football.

Publicité

Les Lions de la Teranga vont défendre leur titre en Côte d’Ivoire face à de redoutables adversaires. Les hommes d’Aliou Cissé sont logés dans le groupe C en compagnie de la Gambie, de la Guinée Conakry et du Cameroun. Pour de nombreux spécialistes du ballon rond, ce groupe C est celui de la mort.

Le Sénégal devra donc cravacher pour conserver la coupe. Il faut dire que l’effectif des champions du monde sortant est d’une grande qualité. Aliou Cissé a réussi à mettre en place un savant dosage entre jeunes surdoués et cadors de classe internationale. Avec un coach qui est au sommet de sa gloire, tous les ingrédients sont réunis afin que le Sénégal réussisse sa campagne.