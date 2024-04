CAN: la Côte d’Ivoire va exporter son expertise

L’expertise ivoirienne en matière d’organisation de compétitions footballistiques prend une dimension continentale avec l’annonce récente d’un partenariat stratégique entre la Côte d’Ivoire et la Tanzanie. Cette collaboration vise à préparer efficacement la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027, attribuée au trio Kenya-Ouganda-Tanzanie. Le ministre des Sports de Côte d’Ivoire, Adjé Silas, a signé cet accord historique à Dar es Salaam, marquant ainsi un engagement majeur dans le renforcement des capacités sportives de la Tanzanie.

L’accord entre les deux nations met l’accent sur une synergie essentielle pour le développement sportif. Selon Hamis Mwinjuma, vice-ministre de la Culture, des Arts et des Sports de Tanzanie, cette collaboration permettra l’adoption de meilleures pratiques en matière d’organisation sportive et de développement d’infrastructures. L’objectif est de s’inspirer mutuellement pour surmonter les défis et maximiser les potentialités, assurant ainsi une organisation exemplaire de la CAN 2027.

L’initiative va au-delà de la simple gestion d’événements sportifs. Elle envisage le développement durable du secteur sportif, avec un focus particulier sur la formation, l’échange de connaissances et l’implantation de structures pérennes. Ces efforts conjoints devraient bénéficier non seulement aux pays directement impliqués mais aussi aux générations futures, grâce à un héritage solide et durable.

L’impact de cette entente se ressentira bien au-delà des frontières des pays organisateurs. En effet, les retombées de cette collaboration sont attendues sur l’ensemble du continent africain. Par ce geste, la Côte d’Ivoire et la Tanzanie aspirent à renforcer les liens interafricains et à mettre en exergue le potentiel du football africain, encourageant ainsi sa reconnaissance et son appréciation sur la scène mondiale.

En somme, cette démarche illustre un tournant dans la gestion des grands événements sportifs en Afrique, où la mutualisation des compétences et des ressources devient un levier stratégique pour le succès. Le partenariat entre la Côte d’Ivoire et la Tanzanie pourrait bien servir de modèle pour les futures organisations de la CAN, témoignant de l’importance de l’unité et de la coopération entre les nations africaines.