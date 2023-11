CAN 2023 : pourquoi 3 pays refusent les logements officiels

Share on Telegram

Pour le compte de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d’Ivoire, trois pays ont décliné l’invitation à séjourner au sein de la cité de la CAN. Il s’agit en effet du Maroc, de l’Algérie et de la Guinée. Ces trois pays ont formellement fait savoir qu’ils n’ont pas l’intention de rester dans le même environnement que les pays adverses. En effet, la cité de la CAN est composée de 32 villas spacieuses. Chaque villa est dotée de cinq pièces.

Elles sont aménagées sur un terrain de 6,8 hectares. Le but serait d’offrir un meilleur confort aux joueurs qui participent à la compétition. Beaucoup de démarches seraient entreprises pour amener ces différents pays à revenir sur leur décision. Le Maroc, par exemple, a préféré rester dans un hôtel détenu par un de ses ressortissants à San Pedro même si le pays devra prendre en charge son hébergement dans ce cas. Comme justification, la sélection marocaine ne voudrait pas rester dans la même cité que des équipes concurrentes.

L’Algérie a également fait une option similaire concernant la Cité CAN de Bouaké. Les joueurs algériens auraient finalement réservé un hôtel proche du stade. Ils ont évoqué la même justification que le Maroc en faisant remarquer qu’ils voudraient rester loin de leurs adversaires. La Guinée, pour sa part, devrait initialement rester à l’hôtel parlementaire de Yamoussoukro. Mais elle n’aurait pas apprécié l’espace qui lui était réservé, indiquant que cet établissement était excessivement spacieux pour ses besoins. Aussi, la Guinée a-t-elle également entrepris des recherches pour trouver un autre logement.