Bill Gates: sa fondation investit massivement dans la santé mondiale

Bill Gates, on le sait, est particulièrement investi dans la recherche pour la santé mondiale. À travers sa fondation (la Bill & Melinda Gates Foundation), le fondateur de Microsoft a plusieurs fois signé des chèques aux montants assez importants, dans le but de financer certaines études et autres avancées.

Récemment, ce dernier a confirmé avoir investi (conjointement avec la fondation Novo Nordisk et le Wellcome Trust) pas moins de 300 millions de dollars (à hauteur de 100 millions chacun) sur trois ans, pour financer plusieurs études scientifiques. Trois grands champs d’action sont concernés :

Le changement climatique et ses effets,

La pauvreté sur la planète,

Le développement des maladies infectieuses et la résistance des microbes aux antibiotiques.

Dans les faits, ce fonds d’action permettra de financer de nombreuses études à l’échelle internationale, mais aussi et surtout, d’aider les pays en développement, dont le secteur de la science soufre du manque de financement, à avoir accès aux dernières technologies de pointe. Cela permettra de développer toute une industrie, mais aussi et surtout, de rendre plus pertinents certains programmes de recherches, notamment menées à des niveaux locaux.

Ce partenariat n’est pas une fin en soi. De nouveaux projets pourraient voir le jour dans les mois ou les années à venir, le triptyque se laissant le temps d’explorer de nouvelles possibilités. De nouveaux donateurs pourraient notamment rejoindre le mouvement, pour financer des organisations caritatives ou des programmes de recherches à la fois privés et – où publics.

La science, la seule véritable solution ?

John-Arne Røttingen, PDG du Wellcome Trust en est d’ailleurs convaincu. Selon lui, une grande partie des solutions à tous les problèmes que nous rencontrons actuellement ou que nous serons amenés à rencontrer, plus tard, proviendra de la science. Il est donc indispensable d’anticiper, de financer et de développer un secteur qui en a grandement besoin, à travers ce type d’initiative, donc.