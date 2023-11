Ce célèbre milliardaire africain figure parmi les 900 plus grosses fortunes du monde

Le parcours financier de Mike Adenuga, magnat nigérian et figure emblématique de l’élite des affaires africaines, est à la fois remarquable et ponctué de turbulences. Réussissant à maintenir sa position parmi les milliardaires les plus fortunés du monde malgré les défis économiques, Adenuga se classe actuellement au 892e rang des plus grandes fortunes mondiales, avec une valeur nette de 3,3 milliards de dollars. Cette position témoigne de son envergure dans les cercles économiques internationaux, notamment en tant que troisième milliardaire le plus riche du Nigeria.

Cependant, malgré cette position enviable, Adenuga a subi une chute vertigineuse de sa valeur nette. Une perte significative de 2,8 milliards de dollars a été enregistrée cette année seulement, une diminution considérable par rapport à ses avoirs évalués à 6,1 milliards de dollars en début d’année. Cette dépréciation substantielle est attribuée principalement à l’impact néfaste de la dévaluation de la monnaie sur son vaste portefeuille d’actifs et d’entreprises, la plupart étant ancrées au Nigeria.

Ses investissements sont diversifiés et notables, avec des participations majeures dans des secteurs clés de l’économie nigériane. Adenuga détient des parts dans des entreprises de télécommunications telles que Globacom, le deuxième fournisseur de services au Nigeria, et dans l’industrie pétrolière via Conoil Producing et Conpetro. Sa présence s’étend également à Sterling Financial Holding, où sa participation de 30,63 %, répartie entre différents véhicules d’investissement, représente une valeur considérable.

Parmi ses autres participations, on compte une part de 25,1 % dans l’entreprise de construction Julius Berger, évaluée à 17,4 millions de dollars, et une participation de 0,86 % dans Transcorp. Ces investissements, combinés à d’autres actifs, attestent de la diversification prudente de ses avoirs.

La chute récente de la fortune d’Adenuga, reflétée par sa baisse de richesse, marque un revirement par rapport à sa position antérieure. Autrefois titré comme le deuxième homme le plus riche du Nigeria et le sixième milliardaire le plus fortuné d’Afrique, la décennie écoulée a été le théâtre d’une érosion constante de sa richesse, amorcée avec une valorisation à 10 milliards de dollars en 2016 pour descendre à 6,1 milliards de dollars au début de cette année.

Cette situation souligne non seulement les défis économiques individuels auxquels Adenuga est confronté mais également les défis plus larges que traverse le Nigeria. La volatilité monétaire et les incertitudes économiques ont eu un impact conséquent sur la stabilité des avoirs de ce magnat, mettant en lumière les réalités instables du paysage financier nigérian.