Ce groupe mythique réalise un exploit 50 ans après leur séparation

Bien que les Beatles aient officiellement cessé de faire de la musique ensemble dans les années 1970, leur popularité est toujours intacte, à tel point que leur « dernier single », sorti il y a seulement quelques jours, arrive en tête des ventes aux États-Unis. Le single « Now and Then » s’est en effet hissé à la première place du classement Digital Song Sales, le classement hebdomadaire des titres les plus vendus aux États-Unis. Ce classement est différent de celui du Hot 100, qui comprend d’autres formes de consommation, comme les streams et les diffusions radio.

Le titre arrive en tête du classement des ventes de chansons numériques avec 16 000 exemplaires vendus, selon Luminate. Bien que peu impressionnant, ce chiffre suffit pourtant pour que les Beatles arrivent en tête des ventes dans un contexte par ailleurs calme en ce qui concerne les ventes de singles aux États-Unis.

Ce qui est le plus impressionnant dans le succès immédiat de « Now and Then », c’est la rapidité avec laquelle le titre a accumulé suffisamment d’achats pour se classer en tête des ventes aux États-Unis. Les Beatles ont lancé la chanson le jeudi 2 novembre, le dernier jour de la période de référence. La chanson s’est vendue suffisamment bien en moins d’une journée pour atteindre la première place, alors que la plupart des chansons ont besoin d’une semaine entière pour accumuler suffisamment d’achats pour avoir une chance d’atteindre les plus hautes sphères du classement.

« Now and Then » est le premier tube des Beatles à atteindre la première place du classement des ventes de chansons numériques. En fait, il s’agit également du premier top 10 du groupe dans ce classement. Les Beatles ont sorti toute leur musique (à l’exception de ce dernier titre) des décennies avant l’introduction du classement, qui n’a été créé par Billboard qu’après la popularisation de plateformes telles qu’Amazon et iTunes.

Avant la sortie de « Now and Then », les Beatles n’avaient pas dépassé la 26e place du classement des ventes de chansons numériques. L’immense tube du groupe « Let It Be » a atteint cette place en 2010. À l’époque, le tube était sorti depuis des décennies, mais les Beatles parvenaient de temps à autre à remonter dans le classement, à l’occasion d’événements particuliers. Jusqu’à présent, 12 chansons des Beatles ont figuré dans le classement, dont le titre « Now and Then ».