Ce milliardaire africain rachète 23 millions d’actions dans une de ses entreprises

Tony Elumelu, l’un des hommes d’affaires les plus influents du Nigeria, aux côtés de son épouse Awele Vivien, a récemment pris une décision stratégique d’investissement en acquérant plus de 23 millions de nouvelles actions au sein de la United Bank For Afrique (UBA). Cette acquisition massive d’actions, réalisée à 0,57 million de dollars, s’inscrit dans une volonté de consolider leur position au sein du secteur financier florissant, témoignant ainsi de leur confiance dans le potentiel de croissance de cette institution bancaire basée à Lagos.

Cette démarche d’Elumelu et de son épouse s’avère être une étape cruciale pour renforcer leurs investissements antérieurs au sein d’UBA. Entre le 13 et le 17 novembre, cette acquisition a été finalisée à la Bourse du Nigeria. Avec cette transaction, le couple a démontré son engagement envers la banque, un acteur majeur du paysage financier africain.

L’investissement total de 480,26 millions de nairas dans l’acquisition des 23 196 236 actions UBA, réalisé via la société d’investissement personnel d’Elumelu, HH Capital Limited, représente un vote de confiance dans la performance de la banque. Elumelu détenait déjà 7,39 % des actions d’UBA avant cette acquisition, le révélant non seulement parmi les investisseurs les plus riches de la bourse nigériane mais aussi parmi les hommes d’affaires les plus prospères du Nigeria.

UBA occupe une position de leader dans le secteur financier au Nigeria, avec une présence dans 24 pays répartis sur quatre continents. La décision d’Elumelu et de son épouse reflète leur conviction dans la performance financière de la banque. Cela est intervenu à un moment où UBA a enregistré une croissance spectaculaire de 287,2 % de son bénéfice après impôts au cours des neuf premiers mois de l’année 2023, passant de 116,04 milliards de nairas à 449,3 milliards de nairas.

Cette augmentation considérable du bénéfice est accordée à divers facteurs, notamment la réévaluation des titres de placement en naira suite à l’unification de la monnaie au deuxième trimestre de 2023. De plus, les revenus nets d’intérêts et autres ont également augmenté, passant de 282,5 milliards de nairas à 443,1 milliards de nairas, renforçant ainsi la position financière globale du groupe UBA.