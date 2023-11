Cisjordanie: Biden menace les colons israéliens et parle de deux états

Dans un contexte géopolitique tendu, le président américain Joe Biden a récemment pris une position ferme concernant la situation en Cisjordanie. En mettant l’accent sur la nécessité d’une solution pacifique et durable, il a clairement exprimé son soutien à l’idée d’une solution à deux États, proposant une coexistence pacifique entre Israël et un futur État palestinien. Cette déclaration marque un tournant significatif dans la politique extérieure américaine, réaffirmant l’engagement des États-Unis envers une résolution équilibrée et juste du conflit israélo-palestinien.

« Cela est clair : une solution à deux États est le seul moyen de garantir la sécurité à long terme des peuples israélien et palestinien », a écrit Joe Biden dans un article publié par le Washington Post.

Un avertissement adressé aux colons violents

« J’ai insisté auprès des dirigeants israéliens sur le fait que les violences extrémistes contre les Palestiniens en Cisjordanie doivent cesser et que ceux qui commettent ces violences doivent être tenus responsables » a ajouté le président américain

Biden a ainsi adressé un avertissement sérieux aux colons israéliens considérés comme extrémistes. Il a mentionné la possibilité d’imposer des sanctions, telles que l’interdiction de visas, à ceux qui perpétuent la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie. Cette prise de position souligne une volonté de responsabiliser toutes les parties impliquées et de mettre fin aux actes de violence qui exacerbent les tensions dans la région.

Un avertissement sous pression

L’avertissement du président américain intervient en pleine période de tension aux USA où des manifestants réclament sans cesse un cessez-le-feu, un moment où Israël subit une pression énorme y compris en occident. En parallèle, le président américain a souligné les implications potentielles pour Israël concernant le programme d’exemption de visa avec les États-Unis. Il a clairement indiqué que la participation d’Israël à ce programme pourrait être remise en question si les violences et les actions extrémistes en Cisjordanie ne cessent pas.

L’approche de Biden ne se limite pas à la gestion du conflit israélo-palestinien, mais s’étend également à une vision plus large de la sécurité et de la stabilité régionales. Il a mis en avant la nécessité pour les États-Unis et leurs alliés de travailler ensemble pour soutenir une solution viable à deux États, tout en condamnant fermement toute forme de haine et de violence, notamment l’antisémitisme et l’islamophobie.