Décès de l’un des plus célèbres milliardaires d’Asie

Le cercle des milliardaires en Asie vient de perdre une de ses figures de premier plan. Il s’agit de Subrata Roy, fondateur du conglomérat Sahara Group. L’entreprise a annoncé le décès de son patron via un communiqué. Subrata Roy est l’un des plus célèbres milliardaires de l’Inde. Mort à l’âge de 75 ans d’une crise cardiaque, le magnat était aussi bien adulé que controversé.

Son ascension vers les sommets de la richesse s’est fait méticuleusement au prix de nombreux sacrifices. Ce self made man a créé Sahara Group avec 2000 roupies (environ 22 euros) avant d’en faire un immense empire de renommée internationale. Durant son parcours, le milliardaire indien a suscité de nombreuses controverses à cause de certaines de ses pratiques il paraît-il peu orthodoxes.

En effet, d’après des sources concordantes, Subrata Roy ne reculait devant rien pour atteindre ses objectifs. Son aventure entrepreneuriale est faite de nombreux soubresauts. Il s’était retrouvé dans une affaire de spoliation d’épargne de plusieurs petits épargnants de l’Inde rurale. L’affaire s’était terminée devant la justice et en 2014 il fut incarcéré pour n’avoir pas respecté la décision de remboursement auprès des petits épargnants. Cependant, Subrata Roy sera remis en liberté deux ans plus tard.

Il a toujours nié avoir procédé à des malversations. Le milliardaire répétait fréquemment qu’il avait pour seule intention d’aider les investisseurs pauvres, issus du milieu rural. Subrata Roy était le prototype du businessman ultime. Il avait le don de flairer les bons coups, ce qui lui a permis de construire Sahara Group. Aujourd’hui, le chiffre d’affaires du groupe s’évalue en des milliards. Le conglomérat est présent dans des domaines comme la finance, l’hôtellerie, l’industrie manufacturière et les médias.

Subrata Roy profitait pleinement de sa richesse et avait ce côté sulfureux qui caractérise certaines des personnalités les plus riches de la planète. Dans une moindre mesure, on peut le classer dans la même catégorie que Donald Trump. Il a fait construit un gigantesque manoir qui est la réplique de la maison blanche. En 2004, le défunt milliardaire n’avait pas hésité à dépenser la rondelette somme de 55 millions d’euros pour le mariage de ses deux fils.

Ce personnage haut en couleur aimait se faire plaisir. Le fondateur de Sahara Group a inspiré l’un des personnages de la série de Netflix « Bad boys billionaires » en 2020. Il était actionnaire dans des hôtels de très haut standing comme le Plaza à New York ou Grosvenor House à Londres. Il s’est distingué aussi dans le domaine du sport en sponsorisant les équipes indiennes de cricket et de hockey avec une participation dans l’équipe de Formule 1, Force India. Certaines autorités indiennes ont exprimé leur tristesse suite au décès de Subrata Roy le qualifiant d’homme au grand cœur qui a aidé de nombreux compatriotes.