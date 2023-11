Dette américaine: l’alerte d’un célèbre milliardaire

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

La dette américaine, un sujet sensible et préoccupant, se retrouve au cœur des inquiétudes du célèbre investisseur Ray Dalio. Approchant rapidement la barre des 34 000 milliards de dollars, cette dette connaît une escalade de coûts face à la remontée des taux de la Réserve fédérale. Dalio tire la sonnette d’alarme, soulignant que la situation actuelle représente un « point d’inflexion » où la dette pourrait engendrer des « problèmes plus importants« .

Dans une interview accordée à CNBC, Ray Dalio a mis en lumière un cercle vicieux : maintenir les dépenses au même niveau nécessite un endettement croissant. Il met en exergue cette dynamique explosive où l’endettement s’accélère, atteignant un point critique. Pour lui, cette escalade crée un déséquilibre crucial entre l’offre et la demande, exacerbé par des enjeux politiques internes et des conflits sociaux.

Publicité

L’investisseur insiste sur le lien indissociable entre une économie robuste et une finance solide. Pour lui, la solidité financière se mesure à la capacité de générer plus de revenus que de dépenses, ainsi qu’à la qualité du bilan du pays. Il pointe du doigt les risques à long terme qui découleront d’une détérioration continue de la situation, notamment la réduction de la demande de bons du Trésor américain, largement alimentée par les acheteurs étrangers.

Les données de janvier confirment cette tendance inquiétante : les avoirs étrangers en dette publique américaine ont chuté de 253 milliards de dollars par rapport à l’année précédente. La Chine, en particulier, a réduit de manière significative ses avoirs en dollars, participant ainsi à cette diminution globale. Cette conjonction entre une demande en baisse et des taux en hausse augure mal, voire n’offre guère d’espoir pour une amélioration immédiate.

Dans ce contexte, de nombreux économistes envisagent sérieusement l’avènement d’une période d’hyperinflation. La politique monétaire devrait probablement retourner vers des mesures ultra-souples et l’option de la planche à billets pour éviter un défaut de paiement pur et simple des États-Unis, selon ces prévisions alarmantes.