Deux stars algériennes meurent dans un accident en Belgique

La communauté artistique algérienne et les amateurs de musique du monde entier sont sous le choc suite à la tragique disparition de deux célèbres musiciens algériens, Amine La Colombe et Mohamed Bousmaha. Ces artistes talentueux ont perdu la vie dans un accident de la route survenu à Bruxelles, en Belgique. L’impact de cette nouvelle est d’autant plus fort que ces musiciens jouissaient d’une grande notoriété, particulièrement dans le genre musical algérien du Raï.

L’accident, qui s’est produit dans les premières heures de la matinée du lundi 27 novembre 2023, a entraîné la fermeture temporaire du ring intérieur de Bruxelles. D’après les rapports, la voiture dans laquelle se trouvaient les artistes est entrée en collision avec un camion. Cette tragédie a malheureusement coûté la vie aux deux musiciens, tandis qu’une troisième personne a été gravement blessée.

Ces pertes sont particulièrement ressenties au sein de la communauté algérienne, tant au niveau national qu’international. Les deux artistes étaient suivis par plus de 3,5 millions de personnes sur leurs réseaux sociaux et étaient en tournée en Belgique au moment de l’accident. Leur musique, qui a touché le cœur de nombreux fans, laisse un vide immense dans le monde du Raï.

Les circonstances exactes de l’accident sont encore sujettes à enquête. Selon les premiers éléments, la voiture aurait emprunté une bretelle de sortie avant de changer brusquement de direction, ce qui a conduit à la collision fatale avec le camion. Des témoins ont rapporté que l’un des passagers, qui n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité, a été éjecté du véhicule lors de l’impact.

Les deux artistes, qui étaient au sommet de leur carrière, laissent derrière eux un héritage musical riche. Mohamed Bousmaha avait commencé sa carrière dans l’émission télévisée « Alhan wa chabab » et s’était fait une place de choix dans le milieu du raï. Il avait participé à plusieurs éditions du Festival culturel national de la chanson du Raï en Algérie. Mohamed Benaired, mieux connu sous le nom d’Amine La Colombe, était un musicien et pianiste réputé, ayant collaboré avec de nombreux artistes raï, dont Mohamed Bousmaha.

La disparition soudaine de ces deux icônes du Raï représente une perte incommensurable pour la musique algérienne et mondiale. Leur contribution à la culture et à l’art ne sera pas oubliée, et leur musique continuera de vivre dans les cœurs de leurs fans à travers le monde.