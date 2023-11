Elon Musk: Des milliers de personnes veulent servir de cobayes pour son projet unique !

Dans une ère où la technologie s’entrelace de plus en plus avec le quotidien, Elon Musk, le magnat de l’innovation, pousse les frontières de l’imaginable avec Neuralink. Ce projet visionnaire vise à fusionner l’humain et la machine à travers une interface cérébrale directe. Neuralink, reconnu pour son ambition de créer des symbioses entre le cerveau humain et l’intelligence artificielle, a franchi un cap majeur avec l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour entamer des essais sur l’homme.

Les préparatifs de Neuralink pour ces essais cliniques ne sont pas des moindres. Avant de s’attaquer à la complexité du cerveau humain, l’entreprise a réalisé une centaine d’interventions sur des animaux. Ces opérations ont permis de démontrer la capacité de certains sujets, tels que les singes, à interagir avec des jeux vidéo, prouvant ainsi l’efficacité de la puce implantée.

Publicité

Enthousiasme autour de cette technologie

L’enthousiasme autour de cette technologie révolutionnaire est palpable. Ashlee Vance, journaliste et auteur de la biographie de Musk, a révélé chez Bloomberg qu’une foule de volontaires, se comptant par milliers, est déjà prête à s’engager dans cette aventure expérimentale. Ces individus sont attirés par la promesse d’une avancée qui pourrait redéfinir les capacités humaines.

Les ambitions de Neuralink se dessinent avec des objectifs chiffrés: 11 participants pour la prochaine année et une projection de plus de 22 000 personnes d’ici à 2030. Pour réaliser cette prouesse, l’entreprise s’appuie sur le robot R1, conçu spécifiquement pour effectuer des implantations chirurgicales précises et minimiser les risques.

Le potentiel de cette technologie est immense, particulièrement pour les personnes vivant avec un handicap. Les premières applications viseront à restaurer des fonctions perdues, comme la mobilité de membres paralysés ou la vue chez les aveugles. C’est une lueur d’espoir pour un avenir où les limites du corps humain pourraient être repoussées grâce à l’intégration harmonieuse de la technologie de pointe.