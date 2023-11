Face à la Chine, les USA investissent massivement dans ce secteur

Share on Telegram

Les États-Unis et leur quête incessante d’indépendance technologique dans le secteur des puces électroniques constituent un enjeu majeur pour ce pays. Depuis un certain temps, les efforts financiers déployés visent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la production taïwanaise, principalement assurée par TSMC. Malgré une économie puissante, l’Oncle Sam se sent vulnérable en raison de cette forte dépendance, poussant ainsi l’administration Biden à agir pour sécuriser cet aspect crucial de leur souveraineté technologique.

Le gouvernement américain intensifie ses initiatives afin de réduire la vulnérabilité du pays face à une éventuelle défaillance de l’approvisionnement en puces venant de Taïwan. Cette préoccupation a abouti à l’approbation du Chips and Science Act, une législation visant à investir près de 53 milliards de dollars dans la recherche, le développement et la production de puces. L’objectif principal derrière cette initiative est de stimuler les entreprises locales pour qu’elles puissent répondre à la demande intérieure en puces électroniques.

Actuellement, Intel détient une position de leader dans cette course à l’indépendance technologique. Ce géant technologique, renommé dans l’industrie des jeux vidéo pour ses processeurs, bénéficie d’un soutien significatif de la part du gouvernement américain. Certains responsables américains aspirent à ce que les puces d’Intel soient largement intégrées dans les produits high-tech fabriqués localement. Cependant, des réserves émanent de plusieurs sénateurs quant à cette préférence exclusive pour Intel.

L’entreprise américaine Intel pourrait voir ses perspectives s’élargir considérablement, notamment dans le secteur de la défense. Elle se positionne comme un candidat privilégié pour un contrat de fabrication de puces destinées à l’armée américaine, un accord évalué à plusieurs milliards de dollars. Cette opportunité pourrait se traduire par un apport financier substantiel, contribuant ainsi au développement et à la construction d’une nouvelle usine dédiée à la production de ces puces stratégiques.

Néanmoins, des voix discordantes se font entendre au sein du Sénat américain, remettant en question la nécessité et la prudence d’investir autant de ressources financières dans des puces exclusivement destinées à des applications militaires. Ces interrogations n’empêchent cependant pas les États-Unis de persévérer dans leur quête d’autonomie technologique, illustrant ainsi leur volonté indéfectible de sécuriser leur industrie nationale.