Face aux délestages, ce pays africain annonce un projet énergétique unique

Le Zimbabwe peine à couvrir les besoins en électricité de sa population. Le pays d’Afrique Australe qui a un énorme potentiel agricole n’est pas arrivé à mettre en place un réseau de production d’électricité efficace. Le Zimbabwe dépend en grande partie de ses ressources en eau pour produire de l’électricité. Le pays se repose quasi exclusivement sur l’hydroélectricité pour couvrir ses besoins.

Malheureusement, depuis quelques années maintenant, l’ancienne Rhodésie du Sud est frappée de façon chronique par différents aléas climatiques qui ne permettent pas d’exploiter le plein potentiel de l’hydroélectricité. La fréquence des pluies est fortement réduite et cela entraîne une baisse notoire du niveau des cours d’eaux. Pour résoudre ce problème, les autorités zimbabwéennes ont décidé d’enclencher des projets audacieux. En outre, le pays veut explorer d’autres pistes pour produire de l’électricité.

La géothermie est un secteur peu exploité et le Zimbabwe a décidé de s’y lancer pour couvrir les besoins énergétiques de sa population. C’est ainsi que le pays d’Afrique Australe a annoncé la construction de la première centrale géothermique du pays pour relever le défi de la production d’électricité. Selon divers experts, l’énergie géothermique est l’une des plus abondantes au monde. Quasi inépuisable, elle provient des entrailles de la terre. Avec la bonne technologie, il est possible d’exploiter sur le long terme cette ressource qui se trouve sous nos pieds.

D’après des sources concordantes, le Zimbabwe a enclenché plusieurs mécanismes dans le but de rendre viable ce projet énergétique. Pour le moment, la date exacte du début de construction de la centrale géothermique n’a pas été indiqué, mais les choses devront se mettre en place très bientôt. Si ce projet voit le jour, une grande partie de la population zimbabwéenne pourra pousser un ouf de soulagement. Le monde est présentement lancé dans la course à la transition énergétique.

Des initiatives sont prises à l’échelle planétaire afin de faciliter le passage vers les sources d’énergies renouvelables. L’Afrique qui est confrontée à d’immenses défis sur le plan énergétique, souhaite enclencher sa transition énergétique selon son propre rythme. L’Afrique ne compte pas rompre de façon brusque avec les énergies fossiles. Sur le continent, divers experts prônent le mix énergétique.

Dans ce sens, un domaine comme celui de la géothermie peut offrir d’innombrables opportunités au continent. Il appartient à l’Afrique de mettre en place des initiatives panafricaines qui vont permettre d’atteindre un résultat probant dans le secteur de la géothermie. Que ce soit avec le processus de la mobilisation des fonds à celui du déploiement de la technologie, l’Afrique peut et doit s’unir pour relever le défi de la production d’électricité. Le potentiel est là, il faut maintenant passer à l’action.