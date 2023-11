Forum régional pour la Société civile de l’Afrique de l’Ouest : le Bénin accueille la 14ᵉ édition

Share on Telegram

Sous l’initiative de la Banque africaine de développement, le Bénin a accueilli la 14ᵉ édition du Forum régional pour la Société civile de l’Afrique de l’Ouest. Le lancement officiel des activités a été effectué ce jeudi 9 novembre 2023 sous la houlette de la vice-présidente de la République du Bénin.

Entamé ce jeudi 9 novembre 2023 à Cotonou au Bénin, la 14ᵉ édition du Forum régional pour la Société civile de l’Afrique de l’ouest va connaitre son épilogue le vendredi 10 novembre prochain. Il s’agit de deux jours d’échanges entre des experts de la Banque africaine de développement et des leaders de la Société civile, des représentants gouvernementaux et de la communauté économique, sur les meilleures pratiques et les opportunités de mobilisation de financements du secteur privé dans la région.

Le changement climatique, la pression démographique et les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sont entre autres les défis actuels de la sous région qui seront également abordés. Cette initiative de la Banque Africaine de Développement vise à encourager la collaboration entre la banque, la Société civile et le secteur privé. ‹‹ La collaboration entre la Bad, nos États et la Société civile, illustre l’engagement de la banque à promouvoir le développement durable ››, a déclaré Mariam Talata, vice-présidente de la République du Bénin.

Cette activité s’inscrit dans le cadre d’une série de forums régionaux organisés en 2023 sur le thème général : « Engager la Société civile dans la mobilisation des financements du secteur privé pour le climat et la croissance verte en Afrique », en alternance avec le Forum continental de la Société civile de la Banque, organisé tous les deux ans. Elle fait suite aux activités effectuées entre autres à Nairobi et à Yaoundé. Notons qu’au Bénin, la Banque africaine de développement met en œuvre 18 projets dans les secteurs de l’économie verte, l’énergie et l’éducation.