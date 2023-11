Franc-maçonnerie: le Vatican avertit les catholiques, sa position inchangée

La franc-maçonnerie, telle que nous la connaissons aujourd’hui, trouve ses origines au début du XVIIIe siècle, bien que ses racines symboliques et ses traditions revendiquent un héritage remontant aux guildes de maçons du Moyen Âge. Ces références historiques sont essentiellement allégoriques, illustrant les principes maçonniques de fraternité, de compétence et de construction, tant littérale que métaphorique. Au fil du temps, la franc-maçonnerie s’est développée en une organisation fraternelle avec des rituels et des symboles distincts, influençant divers aspects sociaux et culturels.

Dans le contexte contemporain, la franc-maçonnerie est reconnue comme un réseau mondial qui prône des valeurs telles que la solidarité, la philanthropie et la quête de la vérité. Elle se manifeste sous différentes formes à travers le monde, suscitant une variété de réponses et d’interprétations, allant du respect pour son engagement communautaire à des soupçons entourant ses activités secrètes.

L’Église dit niet

Malgré son influence et sa portée, la franc-maçonnerie a longtemps été en conflit avec l’Église catholique. Récemment, le Vatican a réitéré cette position historique de désaccord. Selon Vatican News, dans une réponse approuvée par le Pape François et signée par le préfet Victor Fernandéz du dicastère pour la Doctrine de la foi, il a été affirmé que l’adhésion à la franc-maçonnerie est incompatible avec la foi catholique. Cette déclaration fait suite à une requête de Mgr Julito Cortes, évêque aux Philippines, qui a exprimé son inquiétude face à l’augmentation des membres de la franc-maçonnerie dans son diocèse.

La réponse du Vatican souligne l’inconciliabilité entre les principes de la franc-maçonnerie et la doctrine catholique. Elle rappelle que l’adhésion à la franc-maçonnerie est formellement interdite aux catholiques, une position établie depuis la déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 1983. Cette déclaration, déjà approuvée par Jean-Paul II et signée par le cardinal Joseph Ratzinger, indiquait que les catholiques membres de loges maçonniques étaient en état de péché grave.

En plus de la clarification doctrinale, le dicastère a proposé une approche pastorale pour les évêques des Philippines. Cette stratégie comprend l’élaboration d’une catéchèse populaire dans les paroisses pour informer les fidèles sur les raisons de cette incompatibilité. Les évêques sont également encouragés à se prononcer publiquement sur le sujet, soulignant l’importance de cette question pour l’Église dans la région.

Cette réaffirmation du Vatican s’inscrit dans une longue tradition de méfiance entre l’Église catholique et la franc-maçonnerie. Elle rappelle la décision prise lors de l’introduction du nouveau Code de droit canonique en 1983, qui, bien qu’omettant l’excommunication explicite des maçons, n’a pas atténué la position stricte de l’Église à l’égard de la franc-maçonnerie. Ce développement récent confirme la continuité de l’Église catholique dans sa position ferme et intransigeante vis-à-vis de la franc-maçonnerie, une position qui demeure un sujet de débat et de réflexion dans les cercles religieux et maçonniques.