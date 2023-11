IA: l’ancien PDG de Google avertit sur les dangers

Share on Telegram

L’intelligence artificielle (IA) a pris d’assaut plusieurs domaines du monde moderne, révolutionnant des secteurs tels que la médecine, l’éducation et les transports. Cette avancée technologique, tout en offrant des améliorations significatives en termes d’efficacité et de précision, a également suscité des inquiétudes croissantes quant à son utilisation et à sa régulation.

Parallèlement, l’attrait de l’IA dans le domaine militaire a augmenté, mettant en lumière son potentiel pour les stratégies et tactiques de guerre. L’utilisation de l’IA dans les opérations militaires soulève des questions éthiques et sécuritaires, notamment en ce qui concerne la prise de décision autonome sur les champs de bataille.

Un nouvel avertissement

L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a récemment exprimé ses inquiétudes sur le développement rapide de l’IA et ses implications potentielles. Selon lui, si l’IA atteint le stade où elle peut prendre des décisions de manière indépendante, cela pourrait mettre l’humanité en danger d’ici cinq à dix ans. Cette prédiction est plus alarmante que les estimations précédentes, qui envisageaient un tel scénario dans une vingtaine d’années.

Schmidt a également plaidé pour la création d’une organisation mondiale chargée de réguler l’IA et de fournir des informations précises aux décideurs politiques. Cette suggestion fait écho aux appels d’autres dirigeants technologiques influents, tels que Mark Zuckerberg et Elon Musk, qui ont souligné la nécessité de politiques de sécurité et d’accessibilité pour l’IA.

La comparaison de Schmidt entre le développement de l’IA et la réglementation des armes nucléaires post-Seconde Guerre mondiale souligne l’urgence de la situation. Il insiste sur le fait que nous ne disposons pas du luxe du temps pour réglementer l’IA, contrairement à l’ère nucléaire où il a fallu 18 ans pour parvenir à un traité sur l’interdiction des essais.

Malgré ses avertissements, Schmidt reconnaît les avantages potentiels de l’IA. Cette perspective est partagée par d’autres figures de proue comme Bill Gates, qui a salué les réalisations impressionnantes de l’IA récemment. Cependant, l’urgence de réglementer et de contrôler cette technologie puissante reste un point central des discussions, comme en témoignent les récentes initiatives de figures comme Sam Altman, PDG d’OpenAI, et les actions politiques du président américain Joe Biden.