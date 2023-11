Israël: l’Afrique du sud rappelle ses diplomates

Share on Telegram

L’Afrique du Sud a pris la décision de rappeler ses diplomates présents en Israël, créant un nouvel écho dans le milieu diplomatique mondial. La ministre de la présidence, Khumbudzo Ntshavheni, a récemment fait cette annonce, citant la préoccupation majeure du gouvernement sud-africain face aux actions israéliennes dans la bande de Gaza. La déception engendrée par les frappes d’Israël ciblant des écoles et des cliniques, ainsi que par la fermeture des voies humanitaires, a été mise en avant comme principale raison de cette mesure.

La situation a été encore compliquée par le comportement de l’ambassadeur d’Israël en Afrique du Sud. Des commentaires désobligeants récurrents à l’encontre de ceux qui dénoncent les actes du gouvernement israélien ont été rapportés, mettant en doute la position de l’ambassadeur dans le pays. En réponse, le gouvernement sud-africain a mandaté le ministère des Affaires étrangères pour intervenir selon les protocoles diplomatiques.

Dans le contexte africain, les événements récents, notamment l’attaque du Hamas et la riposte israélienne, ont provoqué des réactions diverses. Alors que des nations comme le Sénégal appellent à une reprise des pourparlers, le Kenya condamne fermement l’attaque du Hamas tout en soutenant le droit d’Israël à se défendre. Par ailleurs, des positions variées ont émergé du Maghreb avec, par exemple, le Maroc appelant à une désescalade tandis que l’Algérie montre ouvertement son soutien à la Palestine.

L’Afrique du Sud, avec ses racines historiques liées à la cause palestinienne, demeure critique envers Israël. Cette position est renforcée par les vues du département des relations internationales et de la coopération du pays, qui voit la situation actuelle comme un résultat direct de l’occupation continue de la Palestine.

À l’échelle continentale, l’Union africaine appelle également à une désescalade et à un retour aux négociations, mettant en lumière l’importance d’une solution durable pour le conflit israélo-palestinien. Cette multitude de réponses montre la complexité des opinions et alliances diplomatiques de l’Afrique et souligne la nécessité d’une résolution pacifique pour une paix durable dans la région.