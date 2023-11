Israël – Palestine : voici ce que Poutine et al-Sissi se sont dits

Share on Telegram

Lors d’une conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sissi, tenue le 14 novembre, les Présidents russe et égyptien ont abordé des questions cruciales liées au conflit israélo-palestinien. Au cœur de leurs échanges, la situation délicate dans la bande de Gaza a été au centre des préoccupations. Les deux dirigeants ont unanimement exprimé leur volonté de mettre fin à l’effusion de sang qui touche cruellement les populations civiles, en particulier les milliers d’enfants et de femmes prises au cœur de ce conflit dévastateur.

Cette discussion entre Poutine et al-Sissi a été marquée par un élan humanitaire indéniable. Les deux chefs d’État ont fermement appelé à la cessation des entraves à l’acheminement de l’aide humanitaire si vitale pour la région, un geste crucial pour atténuer les souffrances des habitants de Gaza. Ils ont également évoqué la nécessité de libérer les otages, signifiant ainsi leur engagement à protéger la vie des individus pris dans ce conflit meurtrier.

Dans un geste de reconnaissance, Vladimir Poutine a exprimé sa gratitude envers son homologue égyptien pour l’aide précieuse et totale apportée par l’Égypte lors de l’évacuation des citoyens russes de la bande de Gaza. Ce geste souligne l’importance des relations entre les deux pays et leur collaboration dans des moments de crise.

Par ailleurs, l’accent a été mis sur la vision partagée de Moscou et du Caire pour résoudre le conflit au Proche-Orient. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur soutien à la création d’un État palestinien indépendant, soulignant ainsi leur engagement en faveur d’une solution durable et pacifique.

La présidence égyptienne a également rapporté que Poutine et al-Sissi sont tombés d’accord pour intensifier leurs efforts en vue d’obtenir un cessez-le-feu. Ils ont échangé sur les modalités pratiques pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et l’évacuation des ressortissants étrangers ainsi que des Gazaouis blessés, démontrant ainsi leur volonté commune de soulager les souffrances des populations touchées.