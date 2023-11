La Chine annonce une avancée révolutionnaire dans ce domaine

Share on Telegram

La Chine vient d’annoncer une avancée révolutionnaire dans le monde de l’Internet. En effet, grâce à la collaboration de géants tels que Huawei, China Mobile, l’université de Tsinghua et le China Education and Research Network (CERNET), le pays a inauguré le réseau Internet commercial le plus rapide à ce jour.

Cette nouvelle infrastructure étonnante a été saluée pour sa capacité à atteindre une vitesse record de 1,2 térabit par seconde, dépassant de loin toutes les attentes antérieures en matière de transmission de données. La dimension impressionnante de ce réseau se dévoile dans sa longueur, étirée sur 3 000 kilomètres, reliant ainsi Pékin au sud de la Chine.

Sa vitesse de transmission exceptionnelle, équivalente à la capacité de diffuser 150 films en qualité 4K chaque seconde, suscite l’émerveillement dans l’industrie de la technologie. Comparativement, cette avancée chinoise dépasse largement les capacités de transmission de données des réseaux existants, surpassant de loin les 100 gigabits par seconde proposés aux États-Unis.

Cette prouesse technologique est non seulement une première mondiale, mais elle dépasse également de manière significative les prévisions de l’industrie. Les experts estimaient généralement que le seuil magique du térabit par seconde ne serait franchi qu’aux alentours de 2025. La Chine, avec cette réalisation, bouscule les limites et impose de nouveaux standards en matière de connectivité Internet.

Cette avancée ne se limite pas à l’aspect technologique, elle ouvre également des portes infinies pour le progrès en Chine. En effet, ce réseau révolutionnaire devrait non seulement permettre aux institutions éducatives, aux laboratoires de recherche et aux universités de transférer d’énormes volumes de données à une vitesse remarquable, mais aussi favoriser le développement de nouvelles technologies. Des avancées significatives pourraient être observées dans des domaines tels que les véhicules autonomes et d’autres innovations déjà existantes fonctionnant sur la technologie 5G.