La Chine met au point un drone révolutionnaire

Un drone révolutionnaire a fait son apparition sur la scène technologique chinoise, dévoilant une conception innovante aux capacités aéronautiques impressionnantes. Doté de deux ailes en tandem, évoquant la configuration des avions biplans d’antan, cet engin a été créé par les chercheurs de l’Institut d’optique, de mécanique fine et de physique de Changchun, sous l’égide de l’Académie chinoise des sciences.

Cette présentation a eu lieu lors de la prestigieuse Foire chinoise high-tech (China Hi-Tech Fair) à Shenzhen, mettant en lumière une avancée majeure dans le domaine des drones. Ce drone, de type eVTOL (décollage et atterrissage verticaux), se distingue par ses quatre moteurs disposés aux extrémités des ailes, lui permettant de basculer de la verticale à l’horizontale pour entamer son vol en croisière.

Toutefois, sa caractéristique la plus remarquable réside dans ses deux ailes disposées en tandem, une configuration rare qui offre des avantages aérodynamiques surprenants. Bien que cette disposition ne favorise pas la vitesse, elle optimise la maniabilité et permet au drone de transporter des charges plus lourdes tout en consommant moins d’énergie, grâce à une augmentation de la surface alaire.

Pesant environ 50 kilos et ayant une capacité d’emport de 18 kilos, ce drone se distingue par son endurance, offrant jusqu’à quatre heures d’autonomie grâce à sa batterie. Une prouesse technologique qui suscite l’intérêt tant des secteurs civils que militaires. En effet, sa capacité à résister à des conditions extrêmes est remarquable. Testé dans des environnements soumis à des vents violents de jusqu’à 60 km/h et des températures descendant jusqu’à -40 °C, ce drone a également démontré sa capacité à atteindre des altitudes de 5 500 mètres.

Ces caractéristiques en font un atout potentiel pour diverses missions civiles, mais l’engouement des forces militaires pour ce type d’aéronef, associé à sa robustesse et sa polyvalence, pourrait bien orienter son utilisation vers des applications militaires. Sa capacité à opérer dans des conditions extrêmes et à résister à des vents violents en font un outil prometteur pour des missions variées, allant de la surveillance à la livraison en zones difficiles d’accès.