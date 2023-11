La Chine prépare une grosse révolution technologique

Share on Telegram

La Chine a récemment annoncé un projet novateur, plaçant le pays à l’avant-garde de la technologie et de la préservation de l’environnement : l’implantation de Data Centers sous-marins. Inspirée par l’initiative de Microsoft baptisée Natick, la Chine a entrepris une entreprise ambitieuse qui suscite l’admiration et ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la gestion de données. Ce projet, rapporté par la Télévision centrale de Chine (CCTV), symbolise une avancée technologique de grande envergure, alliant puissance de traitement et respect de l’écosystème marin.

Le projet Natick de Microsoft, lancé en 2014, a servi de catalyseur à cette révolution des data centers sous-marins. La Chine a suivi cette voie avec audace et ambition. La construction du premier centre de données sous-marin commercial a débuté au large de Sanya, sur l’île d’Hainan, marquant ainsi une étape significative dans cette entreprise prometteuse. Ce centre de données est une prouesse technologique et environnementale qui annonce une ère nouvelle pour le stockage et le traitement de données.

L’un des aspects les plus impressionnants de ce centre de données chinois sous l’eau est sa capacité de traitement. Il est capable de gérer une quantité monumentale d’informations, traitant jusqu’à 4 millions d’images haute définition en seulement 30 secondes. Cette capacité phénoménale équivaut à celle de 60 000 ordinateurs, illustrant la puissance de calcul hors norme de cette infrastructure révolutionnaire.

La conception des unités de stockage de données sous-marines est une prouesse d’ingénierie remarquable. Pesant 1 300 tonnes chacune, elles sont conçues pour résister aux éléments naturels sous-marins et ont une durée de vie estimée à 25 ans. Chaque unité offre une capacité de traitement considérable, équivalente à des milliers d’ordinateurs. Cette prouesse technique souligne l’engagement de la Chine à repousser les limites de la technologie et de l’innovation.

Envisageant l’avenir, la Chine prévoit la mise en place d’une centaine d’unités de stockage de données sous-marines. Si cela se concrétise, la puissance de traitement cumulée de ces data centers atteindrait un niveau colossal, équivalent à celui de 6 millions d’ordinateurs. Ces installations massives, couvrant une superficie similaire à dix terrains de football, représentent une exploitation novatrice des fonds marins, préservant ainsi les terres précieuses tout en repoussant les frontières de la technologie.