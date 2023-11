L’Allemagne va investir un montant gargantuesque pour soulager ses entreprises

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

L’Allemagne, au cœur de l’Europe industrielle, a récemment approuvé un ambitieux plan d’aide de 30 milliards d’euros visant à atténuer le fardeau financier pesant sur ses entreprises en raison de la flambée des prix de l’électricité. Cette initiative fait suite à des mois de débats acharnés au sein de la coalition gouvernementale, qui a abouti à un compromis crucial pour renforcer la compétitivité des PME et des industries allemandes. Confrontées à une perte de compétitivité depuis le début de la guerre en Ukraine, les entreprises du pays ont vu leurs coûts énergétiques augmenter de manière significative.

La crise énergétique a pris une tournure préoccupante, avec le Fonds monétaire international prévoyant une récession de -0,4% pour l’Allemagne en 2023, la plaçant comme le seul pays du G7 à subir une contraction économique cette année. Dans ce contexte, le plan d’aide de 30 milliards d’euros approuvé par le gouvernement allemand vise à alléger le fardeau financier des entreprises, notamment par le biais de baisses d’impôts massives et de subventions.

Publicité

Le cœur de ce plan réside dans la réduction de la taxe sur l’électricité, passant de 1,537 centime par kWh au minimum européen de 0,05 centime par kWh pour l’ensemble des entreprises industrielles. Une mesure qui devrait entraîner un choc fiscal de 3 milliards d’euros par an jusqu’en 2028. De plus, les entreprises les plus gourmandes en énergie, environ 350 d’entre elles, bénéficieront d’une prolongation de cinq ans des dispositifs compensant les coûts liés à l’achat de certificats de CO2.

Le gouvernement allemand a également intégré un versement unique de 5,5 milliards d’euros en 2024 pour réduire les redevances payées par les entreprises aux gestionnaires de réseaux électriques. Ces mesures ont été saluées par le lobby industriel BDI comme un soulagement urgent pour les entreprises et un pas significatif vers une plus grande compétitivité.

Le coût global du plan s’élève à 28 milliards d’euros sur l’ensemble de la période, reflétant l’engagement du gouvernement à soutenir activement le secteur industriel. Cette décision intervient après des semaines de négociations intenses entre les représentants industriels, les syndicats et le gouvernement, soulignant l’importance stratégique accordée à la résolution de la crise énergétique en Allemagne.

Publicité

Enfin, cette initiative survient dans un contexte où l’Allemagne, traditionnellement dépendante du gaz russe bon marché, a dû revoir sa stratégie énergétique suite à la crise en Ukraine. Depuis lors, les prix de l’électricité en Allemagne ont atteint des niveaux parmi les plus élevés en Europe, rendant impératif le besoin de mesures d’urgence telles que le plan d’aide de 30 milliards d’euros pour assurer la stabilité économique et la compétitivité de ses entreprises.