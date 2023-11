Le fils de ce célèbre milliardaire quitte la tête d’une de ses entreprises

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook



L’évolution au sein du géant du luxe LVMH suscite une attention particulière alors que des changements majeurs se profilent au sein de ses maisons emblématiques. La récente annonce de la nomination de Jean-Marc Mansvelt en tant que directeur général de Berluti, succédant ainsi à Antoine Arnault à partir du 1er janvier 2024, marque un tournant significatif pour cette marque de renom. Cette transition stratégique intervient alors qu’Antoine Arnault, désormais président de Berluti, a joué un rôle crucial dans la remontée de la marque après une période difficile due à la pandémie.

Sous la gouvernance d’Antoine Arnault, Berluti a connu une renaissance remarquable. La marque a réussi à consolider sa position sur le marché du luxe, enregistrant une croissance impressionnante de ses revenus et de ses bénéfices, malgré les défis posés par les périodes de crise sanitaire. Toni Belloni, directeur général délégué de LVMH, souligne l’impact positif d’Antoine Arnault et exprime sa confiance quant à la continuité de cette dynamique avec Jean-Marc Mansvelt à la barre de Berluti.

Publicité

Cette annonce ne se limite pas uniquement à Berluti. En effet, elle s’accompagne d’une redistribution des postes clés au sein de plusieurs maisons de luxe de LVMH. Ainsi, Charles Leung, qui dirigeait Fred depuis 2018, prend désormais les rênes de Chaumet, succédant ainsi à Jean-Marc Mansvelt. Ces mouvements au sommet visent à injecter de nouvelles compétences et visions au sein de chaque maison, stimulant ainsi leur potentiel de croissance et d’innovation.

Antoine Arnault, le fils aîné de Bernard Arnault, a rejoint Berluti en 2011, marquant le début d’une nouvelle ère pour cette entreprise fondée à Paris en 1895. Depuis lors, Berluti a élargi son offre en introduisant avec succès une collection de prêt-à-porter, élargissant ainsi son empreinte dans le monde de la mode et du luxe.

La reconnaissance récente de Berluti est aussi symbolisée par son partenariat avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, où la marque habillera l’équipe de France pour les cérémonies d’ouverture. Cette collaboration illustre la montée en puissance de Berluti et sa place croissante dans l’univers du luxe et de la haute couture.

Publicité

Au-delà de ses responsabilités chez Berluti, Antoine Arnault occupe également des postes clés au sein de l’empire LVMH, notamment en tant que président de Loro Piana et directeur général de la holding Christian Dior SE. Son rôle multifacette démontre l’étendue de son influence et de son engagement au sein du groupe.