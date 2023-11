Le groupe de ce milliardaire a rapatrié plus d’un demi milliard $ dans ce pays d’Afrique

Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, vient de réaliser un impressionnant rapatriement de capitaux vers le Nigeria. La somme substantielle de 687 millions de dollars a été transférée par l’intermédiaire de diverses banques nigérianes grâce à Dangote Industries Limited, le conglomérat manufacturier diversifié dont il est le dirigeant. Cette annonce majeure démontre l’engagement continu du conglomérat envers le Nigeria, mettant en lumière également la confiance d’Aliko Dangote dans la résurgence économique du pays sous la direction du président nigérian Bola Ahmed Tinubu.

Dans un communiqué publié dimanche, Dangote Industries a clairement exprimé sa foi dans le Nigeria et le continent africain. Le conglomérat a souligné qu’il ne se contente pas d’être un simple investisseur « carrossier, » mais réaffirme l’authenticité et l’intégrité de ses investissements. Ce geste montre la volonté de Dangote Industries de jouer un rôle actif dans le développement économique de la région.

Pour renforcer la transparence de ces transactions, Dangote Industries a exhorté toutes les agences compétentes à examiner les transactions de change du groupe au cours de la dernière décennie et à rendre publiques toutes les infractions détectées. Cette démarche démontre leur engagement envers des pratiques financières intègres.

Le montant total de 687 millions de dollars rapatriés comprend 576 008 672,41 dollars transférés via diverses banques nigérianes, ainsi que 111 968 109,38 dollars supplémentaires impliqués dans un accord de swap de trésorerie entre Dangote Cement Plc, la société phare du groupe Dangote, et Ethiopian Airlines. Dangote Industries a également défendu avec fermeté la légitimité de tous les achats de devises réalisés pour soutenir l’expansion de leurs projets en Afrique.

Le conglomérat a assuré que ces fonds étaient utilisés précisément aux fins prévues, et que les projets qu’ils finançaient restaient visibles pour l’examen public. De nombreux projets ont même été inaugurés en présence de hauts responsables du gouvernement nigérian, de PDG de grandes banques, de capitaines d’industrie, et de présidents des pays hôtes, ainsi que de leurs hauts responsables gouvernementaux.

En outre, Dangote Industries a souligné que les événements de mise en service de ces projets étaient méticuleusement documentés et largement couverts par les médias locaux et internationaux. L’existence de documents imprimés et électroniques atteste de l’utilisation diligente et transparente de ces fonds.

Aliko Dangote est l’une des figures les plus influentes et emblématiques du monde des affaires en Afrique. En tant qu’homme d’affaires nigérian, il est célèbre pour sa réussite exceptionnelle, étant régulièrement classé parmi les hommes les plus riches du continent. À la tête de Dangote Industries Limited, il a bâti un empire diversifié, allant de la cimenterie à l’agroalimentaire en passant par la pétrochimie.