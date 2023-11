Le projet fou des Émirats pour lutter contre le réchauffement climatique

Le réchauffement climatique représente une menace majeure pour notre planète, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. L’augmentation des températures globales entraîne la fonte des calottes glaciaires et l’élévation du niveau des mers, mettant en péril les zones côtières et les îles de faible altitude. Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les sécheresses et les vagues de chaleur, deviennent plus fréquents et plus intenses, affectant gravement les écosystèmes, la biodiversité, et les moyens de subsistance des populations.

De plus, le réchauffement climatique aggrave la pollution de l’air, impacte la sécurité alimentaire et la disponibilité de l’eau, et pose un risque accru pour la santé humaine, notamment à travers la propagation de maladies infectieuses.

Des initiatives mises en place

Face à ces défis, plusieurs initiatives mondiales ont été mises en place pour lutter contre le réchauffement climatique. Des initiatives telles que les projets de reforestation à grande échelle, les investissements dans les énergies renouvelables, et l’amélioration de l’efficacité énergétique sont cruciales. Des entreprises et des gouvernements adoptent également des stratégies de « zéro émission nette« , visant à équilibrer les émissions de gaz à effet de serre produites par des moyens de capture et de stockage du carbone.

Les Émirats ont un projet assez unique

Par ailleurs, des projets innovants, comme l’usine de captage de carbone à Fujeirah aux Émirats arabes unis, montrent l’émergence de nouvelles technologies dans la lutte contre le changement climatique. En effet, les Émirats arabes unis s’engagent dans une démarche innovante pour lutter contre le réchauffement climatique, en mettant en place une usine de captage de carbone à Fujeirah. Ce projet, développé par la start-up omanaise 44.01, vise à extraire le CO2 de l’atmosphère, puis à le dissoudre dans l’eau de mer avant de l’emprisonner dans la roche. L’objectif est de transformer ce gaz à effet de serre en roche minérale, réduisant ainsi les émissions de CO2.

Toutefois, parallèlement, les Émirats prévoient d’augmenter leur production d’hydrocarbures, un plan qui semble contradictoire avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’efficacité des technologies de captage et de stockage du carbone, bien que prometteuses, reste un sujet de débat dans la communauté scientifique. En dépit de ces défis, le site de Fujeirah, fonctionnant grâce à des panneaux solaires, marque un progrès significatif. Le système extrait le CO2 de l’atmosphère, le liquéfie, puis le reconvertis en gaz à injecter dans le sol. Cette approche, complexe mais innovante, illustre la recherche active de solutions pour la séquestration du carbone, crucial dans l’effort mondial pour atténuer le changement climatique.