Le thé au citron, un atout majeur contre le cholestérol

Le cholestérol, bien qu’il ne soit pas à proprement parler une maladie, est un indicateur de la santé cardiaque. Lorsque le taux de lipides dans le sang est trop élevé, cela peut entraîner divers problèmes de santé, en particulier cardiovasculaires. Si plusieurs facteurs influencent ces niveaux, comme la génétique, l’alimentation ou le mode de vie, la nature nous offre heureusement des remèdes pour y remédier.

Depuis des millénaires, le thé est une boisson incontournable dans de nombreuses cultures, principalement en Afrique et en Asie. En effet, que ce soit le thé noir, vert ou blanc, chaque variété possède ses propres bienfaits. Si les effets positifs du thé sur la santé cardio-vasculaire et la circulation sanguine sont largement reconnus, une combinaison récente fait beaucoup parler d’elle : le thé vert au citron.

Des propriétés antioxydantes

Le thé vert est célèbre pour ses propriétés antioxydantes. Ces dernières protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Cependant, lorsque vous y ajoutez une tranche de citron, comme le suggère le Dr Karan Rangarajan sur les réseaux sociaux, les bénéfices sont décuplés. La vitamine C du citron stabilise les polyphénols du thé vert, optimisant ainsi leurs bienfaits.

De plus, l’ajout de citron renforce non seulement l’efficacité du thé dans la lutte contre le cholestérol, mais il offre également une protection renforcée contre les infections. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et sa richesse en vitamine C, le citron augmente l’absorption des antioxydants du thé.

Un facteur de digestion

Au-delà de la question du cholestérol, la combinaison thé vert et citron se révèle être une alliée redoutable pour la digestion. Le citron, riche en fibres, régule le transit intestinal et prévient la constipation. Quant au thé vert, il stimule la digestion, réduit l’inflammation et protège l’estomac.

En conclusion, alors que le thé a toujours été recommandé pour ses propriétés bénéfiques, son association avec le citron se révèle être une stratégie gagnante, non seulement pour combattre le cholestérol mais aussi pour renforcer le système immunitaire et faciliter la digestion. Cependant, il convient de modérer sa consommation, notamment pour les femmes, en respectant la recommandation de quatre tasses par jour.