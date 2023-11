Les bienfaits de la marche sur la santé cardiovasculaire

Passer des heures assis augmente le risque de mourir prématurément. Des chercheurs norvégiens ont trouvé la solution pour les personnes trop sédentaires. Dans le monde, les adultes passent plusieurs heures assis par jour, en semaine lorsqu’ils travaillent ou pendant le weekend ou lorsqu’ils ne sont pas au bureau. Ces personnes sont sédentaires, un mode de vie qui comporte des risques pour leur santé.

Être sédentaire désigne autant le fait d’être assis en travaillant que de regarder les écrans pendant plusieurs heures puisqu’in fine, on ne bouge pas. La sédentarité est associée à divers effets néfastes sur la santé. Elle favorise « les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, certains cancers, la dépression et l’anxiété, » rappelle Santé Publique France.

Des chercheurs norvégiens ont voulu examiner l’association entre le temps de sédentarité et la mortalité et vice-versa. Ils ont étudié les données de presque 12 000 personnes âgées de plus de 50 ans qui portaient des trackers mesurant leur activité physique et leur temps de sédentarité. Elles faisaient partie de cohortes norvégiennes, suédoises et américaines, allant de 2003 à 2016.

Selon les résultats publiés dans le British Journal of Sports Medicine, les personnes qui cumulent plus de 12 heures de sédentarité quotidienne et moins de 22 minutes d’activité physique modérée à intensive ont un risque de mortalité augmenté de 38%. A l’inverse, celles qui bougent activement pendant au moins 22 minutes par jour compensent les effets négatifs de la sédentarité et éliminent le risque de mourir prématurément en raison d’une position assise prolongée.

Parmi les activités modérées recommandées par l’Organisation mondiale de la Santé, on retrouve la marche rapide entre 5 et 6,5 km/h, le vélo, et le jardinage. Ces activités sont accessibles à la plupart des individus et peuvent facilement être intégrées dans la routine quotidienne. Elles offrent un moyen efficace de lutter contre les effets de la sédentarité sur la santé.

Pour ceux qui souhaitent intensifier leur activité physique, des activités plus intenses comme le jogging à 10 km/heure, la marche à plus de 6,5 km/h, et le vélo à plus de 20 km/h sont des options excellentes pour améliorer la santé cardiovasculaire. En pratiquant régulièrement ces activités, on peut renforcer le cœur, améliorer la circulation sanguine et réduire le risque de maladies cardiovasculaires.