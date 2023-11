Liberia: le nouveau président veut réexaminer les concessions minières

Dans le paysage politique du Liberia, un nouveau chapitre commence avec l’élection de Joseph Boakai en tant que président. Boakai, prenant la relève après la présidence de George Weah, a mis en lumière son désir de se pencher de nouveau sur les concessions minières du pays. Cette initiative vise à évaluer et potentiellement renégocier les accords existants, soulignant une démarche proactive envers un secteur qui a longtemps été central mais controversé dans l’économie libérienne.

Boakai, qui a précédemment servi en tant que vice-président du Liberia, a exprimé des préoccupations quant à l’exploitation des ressources naturelles du pays et son impact sur la vie quotidienne des citoyens. En abordant cette question, il met en évidence une volonté de rééquilibrer les bénéfices tirés de l’exploitation des ressources naturelles, notamment le diamant, l’or, le minerai de fer et le bois, de manière à favoriser davantage la population libérienne.

Des grands acteurs internationaux

Le secteur minier au Liberia a attiré de grands acteurs internationaux, comme ArcelorMittal et Bao Chico Resources, ainsi que des entreprises locales telles qu’Avesoro Resources et sa filiale Bea Mountain Mining Corporation. Ces entités ont joué un rôle majeur dans l’exploitation du minerai de fer et de l’or, deux des ressources les plus précieuses du Liberia. La révision de ces concessions pourrait donc avoir un impact significatif sur l’économie du pays et ses relations internationales.

Cette décision survient dans le contexte d’une victoire électorale où Joseph Boakai a battu l’ancien président George Weah, marquant un tournant dans la politique libérienne. Weah, reconnu pour son parcours de footballeur devenu homme politique, a accepté sa défaite de manière pacifique, garantissant ainsi une transition douce du pouvoir. Cette transition est un signe positif pour la stabilité politique du Liberia.

L’économie du Liberia, l’un des pays les plus pauvres du monde, repose traditionnellement sur l’agriculture, avec une emphase sur la culture du riz et la production de caoutchouc naturel. Cependant, le sous-sol riche en ressources offre un potentiel de développement considérable. La nouvelle direction prise par Boakai pourrait ainsi redéfinir la manière dont ces ressources sont exploitées et partagées et ainsi garantir l’apport en devises dans le pays.

La réévaluation des concessions minières par le président Boakai représente donc un pas potentiellement transformateur pour l’économie du Liberia. En cherchant à équilibrer les besoins économiques avec le bien-être de ses citoyens, le nouveau gouvernement libérien espère redéfinir le paysage économique et social du Liberia pour les années à venir.