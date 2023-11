Lutte contre le travail des enfants : le Bénin veut intégrer l’Alliance 8.7

Dans le cadre de l’intégration du Bénin à l’Alliance 8.7 de l’Organisation internationale du travail, un atelier d’élaboration d’une feuille de route a été lancé ce jeudi 23 novembre 2023 au ministère du travail et de la fonction publique. Cet atelier a mobilisé tous les acteurs clés du système de la protection des enfants.

Lors de cet atelier qui s’est tenu ce jeudi, Frédéric Lapeyre, Représentant de l’Organisation internationale du travail, a expliqué que la lutte contre le travail des enfants au Bénin nécessite de mesures drastiques en matière de justice sociale, d’une croissance plus inclusive et d’un changement structurel. Il importe de travailler sur les infrastructures des écoles, des cantines scolaires, ainsi que sur la question de rendement adéquat des familles, à travers une diversification des sources de revenus. Serge Akpaka, au nom du Fonds des Nations-unies pour l’enfance, a saisi cette occasion pour réitérer le plaidoyer de l’Unicef pour l’adoption d’une loi sur l’âge de la scolarisation obligatoire en adéquation et en conformité avec l’âge minimum d’admission au travail et à l’emploi.

Pour rappel, l’Alliance 8.7 se concentre sur la cible 8.7 des Objectifs de développement durable 2030, qui invite tout le monde à travailler en synergie pour éradiquer les violations des droits humains. L’objectif est de prendre des mesures immédiates et efficaces pour éradiquer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des êtres humains et assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats, d’ici 2025 et mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes.