Les Forces Armées Maliennes (FAMa) continuent leur marche stratégique vers Kidal, une avancée cruciale dans leur mission de restauration de la souveraineté de l’État sur l’ensemble du territoire national. Récemment, elles ont fait face à des embuscades tendues par des groupes armés dans les zones accidentées de la région de Kidal. Cependant, selon les autorités militaires, grâce à leur tactique et précision, les FAMa ont réussi à « briser la résistance des terroristes » dans une série d’escarmouches jugées de faible intensité.

Le 11 novembre, un tournant décisif a été atteint lorsque les FAMa, épaulées par la société paramilitaire russe Wagner, ont brisé la ligne défensive des rebelles dans la région de Kidal. Cette percée, réalisée grâce à des opérations aéro-terrestres coordonnées, a conduit à la dispersion des insurgés.

D’autres opérations rapportées ce jour

L’armée malienne a également fait preuve de vigilance en détruisant un véhicule blindé de la Minusma, chargé d’explosifs et détenu par les rebelles, ce 13 novembre 2023.

Les combats récents près d’Alkite, à environ trente kilomètres de Kidal, ont été particulièrement intenses selon nos sources. L’armée malienne, engagée dans un combat acharné contre la coalition des Groupes Armés, a utilisé des armes lourdes pour repousser les rebelles. Malgré l’intensité des affrontements, l’armée a mis un accent particulier sur la protection des populations civiles, minimisant ainsi les risques de dommages collatéraux.

Les FAMa rassurent

Enfin, les FAMa rassurent les populations locales sur leur progression professionnelle vers Kidal. Elles disposent des ressources et des réserves de forces nécessaires pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Cette assurance de l’armée malienne témoigne de sa détermination à rétablir la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire national, malgré les défis posés par les groupes rebelles et terroristes.

Ce développement dans la région de Kidal marque un chapitre important dans la lutte contre la rebellion au Mali. La détermination et la capacité de l’armée à surmonter les obstacles et à avancer vers leurs objectifs stratégiques reflètent un engagement ferme envers la souveraineté et la stabilité du pays.