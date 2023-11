Mbappé violemment insulté par un ex-footballeur brésilien

Kylian Mbappé, célèbre attaquant français du Paris Saint-Germain, a récemment été la cible de critiques virulentes de la part de Felipe Melo, un ancien milieu de terrain brésilien renommé pour son passage dans des clubs comme la Juventus et l’Inter Milan. Cette attaque verbale de Melo fait écho à des tensions plus anciennes entre Mbappé et le monde du football sud-américain, en particulier suite à des commentaires de Mbappé sur le niveau de ce dernier par rapport au football européen.

Dans une interview avec TNT Sports, ce dernier a conseillé de manière peu amène à Mbappé de « fermer sa bouche« , en référence à ses critiques sur le football sud-américain. « Mbappé est un imbécile. Il a parlé, il a détruit l’Argentine puis, ils lui sont passés dessus. » a-t-il affirmé. Melo a également rappelé le succès de l’Argentine et de Lionel Messi, en contraste avec les remarques de Mbappé, soulignant ainsi un certain manque d’humilité de la part du jeune joueur français.

« Il a marqué trois buts en finale (de la Coupe du monde, NDLR), l’Argentine est devenue championne et Messi était le meilleur du monde… Il a encore beaucoup à apprendre, il ne peut pas parler du football sud-américain. » a rajouté la star brésilienne.

Felipe Melo, en réagissant de manière aussi directe et brutale, a non seulement défendu la fierté du football sud-américain, mais a aussi mis en lumière le caractère parfois impétueux et controversé de Mbappé. Bien que reconnu pour son talent exceptionnel, Mbappé est souvent critiqué pour ce qui est perçu comme de l’arrogance et un manque de maturité, des traits qui ont suscité des réactions diverses dans le monde du football.

D’autres critiques à cause de sa relation avec Neymar

Pour rappel, Mbappé a également été critiqué dans le passé pour sa relation avec Neymar. Son échec lors d’un penalty au PSG, en contraste avec l’efficacité reconnue de Neymar dans cet exercice, n’a fait qu’aggraver son image. De plus, des rumeurs circulaient sur son désir présumé d’évincer Neymar pour dominer l’attaque du PSG, une dynamique soulignée par ESPN Brésil qui décrit Neymar enseignant à Mbappé comment tirer les penalties.