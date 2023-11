Mycoplasma pneumoniae: tout savoir sur la bactérie qui secoue la Chine

Share on Telegram

La Chine est actuellement confrontée à une augmentation inhabituelle de cas d’infections respiratoires dues à la bactérie Mycoplasma pneumoniae. Cette situation, qui a été soulignée par les autorités sanitaires, se distingue par le nombre élevé d’infections, en particulier chez les enfants de moins de quinze ans. Malgré la majorité des cas étant bénins et se résolvant spontanément, certains nécessitent une hospitalisation, indiquant une gravité variable de l’infection.

Mycoplasma pneumoniae n’est pas une nouvelle venue dans le monde des pathogènes respiratoires. Découverte en 1944, elle est bien connue des médecins et se transmet principalement par de grosses gouttelettes émises lors de la toux ou des éternuements d’une personne infectée. Elle se manifeste généralement avec des symptômes similaires à ceux d’un rhume, comme un nez qui coule, un mal de gorge, de la fièvre, et de la fatigue, mais peut évoluer vers des formes plus sévères telles que la pneumonie.

Les enfants entre 6 et 15 ans semblent particulièrement vulnérables à ces infections, avec de nombreux cas signalés dans les écoles primaires et collèges. Ces pneumonies, qualifiées d’aiguës et communautaires, ne sont pas contractées à l’hôpital mais plutôt dans des environnements urbains. Cette situation a conduit à une vigilance accrue, notamment en ce qui concerne la surveillance des urgences pédiatriques.

Le traitement de Mycoplasma pneumoniae implique l’utilisation d’antibiotiques tels que l’azithromycine, la doxycycline, ou parfois la lévofloxacine ou la moxifloxacine. Cependant, le diagnostic n’est pas immédiat car il n’existe pas de test rapide comme pour la grippe ou le VRS, nécessitant un test PCR en laboratoire. La France, notamment, assure un suivi renforcé de la consommation des antibiotiques utilisés contre cette bactérie, particulièrement en période hivernale.

En Chine, cette recrudescence d’infections respiratoires, notamment chez les enfants, pourrait être attribuée à ce que l’on appelle une « dette immunitaire ». Ce phénomène est le résultat des mesures strictes de lutte contre la pandémie de COVID-19 et de la levée ultérieure de ces restrictions. Avec la réintroduction des agents pathogènes dans un environnement où les enfants ont eu peu de contacts avec eux durant les confinements, leur système immunitaire s’est trouvé moins préparé à y faire face, augmentant ainsi leur vulnérabilité.

Cette situation en Chine rappelle l’importance d’une surveillance continue des maladies infectieuses, même celles considérées comme bénignes ou courantes. Elle met en lumière la dynamique complexe des maladies infectieuses dans un monde où les interventions de santé publique, comme celles mises en place pour le COVID-19, peuvent avoir des effets inattendus sur la circulation d’autres pathogènes.