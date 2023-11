Nokia débarque dans ce pays africain pour optimiser son réseau de télécommunications

Share on Telegram

Jusqu’au début des années 2000, la firme finlandaise Nokia était le leader incontesté du secteur de la téléphonie mobile. La marque a vendu de nombreux téléphones à travers le monde et certaines gammes sont même devenus des bests-sellers. Cependant, Nokia n’a pas réussi à anticiper le tournant des années 2010 avec le boom des smartphones. Dès lors, le géant finlandais s’est fait damer le pion par des concurrents comme Samsung, Apple, Huawei.

Des nouveaux venus sont aussi apparus en proposant des smartphones performants à bas prix. C’est le cas de Tecno, Infinix ou encore Xaomi. À partir de cet instant, Nokia n’était plus dans le coup. Pour survivre dans l’écosystème de la tech, Nokia s’est réinventé tant bien que mal. L’entreprise a complètement délaissé l’aspect production et commercialisation pour se focaliser sur la livraison des produits de télécommunications et autres consommables technologiques.

Nokia continue d’avoir un réel impact dans ces deux domaines. C’est ainsi que le Kenya a décidé de s’associer avec la société finlandaise dans le but de faire passer son secteur des télécommunications dans une autre dimension. En effet, le pays d’Afrique de l’Est veut réduire sa consommation d’énergie et optimiser son réseau de communication.

C’est dans ce cadre que la société de télécommunications kényane Safaricom a signé un accord avec Nokia. Ce partenariat devrait permettre à Nairobi d’atteindre ses objectifs dans un secteur ultra-stratégique. Le groupe finlandais utilise un logiciel unique en son genre qui est basé sur l’intelligence artificielle. La solution s’appelle AVA et d’après des sources concordantes, elle permettrait de réaliser des économies d’énergie allant de 8 à 10 %.

Cet accord avec Nokia va offrir la possibilité à Safaricom d’engranger d’importantes économies et d’optimiser ses offres de services. Anthony Gacanja, un haut responsable de l’entreprise kényane, a exprimé toute sa satisfaction après la signature de l’accord avec Nokia. Il a signifié ceci : » La consommation d’énergie des réseaux est une question difficile pour les opérateurs à bien des égards, notamment en matière de coûts et d’environnement. Ce déploiement avec Nokia représente une étape importante pour aider Safaricom Kenya à atténuer ce problème tout en offrant la même qualité et la même fiabilité de réseau à nos clients« .

Le Kenya a de grandes ambitions dans le domaine de la tech. C’est l’une des nations africaines avec le plus fort taux de pénétration à la téléphonie mobile. Le mobile money constitue un pan important de l’économie nationale et les premières autorités ont enclenché des mécanismes audacieux pour profiter au maximum de ce domaine. Il est sûr que le partenariat avec Nokia va ouvrir de nouvelles perspectives pour le Kenya.