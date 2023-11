Nucléaire: pour l’AIEA, ce pays du Maghreb est un futur producteur d’énergie

L’énergie nucléaire gagne en importance dans le contexte actuel marqué par des tensions croissantes dans l’approvisionnement en énergie fossile. La guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques avec les pays du Golfe et la Chine ont entraîné des perturbations significatives dans les chaînes d’approvisionnement en gaz naturel et en pétrole, soulignant la vulnérabilité des économies mondiales à ces sources d’énergie. Dans ce cadre, le nucléaire se présente comme une alternative stratégique, offrant une source d’énergie plus stable et moins sujette aux aléas politiques même s’il faut toujours s’approvisionner en Uranium.

Sa capacité à fournir une énergie à faibles émissions de carbone de manière constante en fait un pilier potentiel pour la sécurité énergétique mondiale, tout en contribuant aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre le changement climatique. En ces temps d’incertitude énergétique, l’investissement dans l’énergie nucléaire pourrait donc être une démarche clé pour de nombreux pays cherchant à diversifier leurs sources d’énergie et à renforcer leur indépendance énergétique.

Publicité

Un pays du maghreb se positionne

Le Maroc, en passe de devenir un producteur d’énergie nucléaire, figure sur la liste de 13 pays identifiés par l’Agence internationale d’énergie atomique (AIEA). Cette reconnaissance marque une évolution significative dans la stratégie énergétique du pays, qui envisage le nucléaire depuis les années 80 mais n’avait jusqu’à présent pas concrétisé de projet en ce sens. L’annonce de Rafael Mariano Grossi, directeur de l’AIEA, vient renforcer les ambitions du Maroc dans ce secteur.

L’intérêt du Maroc pour le nucléaire s’inscrit dans un contexte global où l’AIEA souligne la nécessité de doubler le nombre de réacteurs nucléaires pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat. Avec 400 réacteurs actuellement en fonctionnement à travers le monde, l’ajout de nouveaux pays producteurs comme le Maroc contribuera à une production d’énergie plus propre et durable.

Malgré une longue histoire avec l’énergie nucléaire, marquée par l’exploitation d’un réacteur expérimental à Maâmora, le Maroc n’a pas encore développé de centrale nucléaire à grande échelle. Un récent mémorandum d’entente avec l’Arabie saoudite et l’intérêt croissant pour l’énergie nucléaire témoignent cependant d’un renouvellement de l’engagement du pays dans cette direction.

Publicité

Un accord en 2022 avec la Russie

La collaboration internationale joue un rôle crucial dans le développement du programme nucléaire marocain. Un accord notable a été signé entre le Maroc et la Russie, prévoyant un transfert de savoir-faire et de compétences, ainsi que la formation de spécialistes marocains dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaires.

L’évaluation de la sécurité et des capacités nucléaires du Maroc par une équipe d’experts de l’AIEA représente une étape clé dans la préparation du pays à adopter l’énergie nucléaire. Cette mission vise à aligner les pratiques marocaines sur les normes internationales, assurant une approche rigoureuse et sécurisée.

Toutefois, il convient de rester prudent quant à la concrétisation de ces projets. Bien que l’accord avec la Russie reste un indicateur fort de l’orientation du Maroc vers le nucléaire, il est important de noter que les détails et la validité actuelle de cet accord ne sont pas entièrement confirmés, nécessitant une approche mesurée et informée.